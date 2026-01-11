5個月跌40％？ 「大賣空」本尊自曝做空甲骨文

電影「大賣空」原型人物貝瑞9日自曝正在做空甲骨文。（圖／摘自維基百科）

電影「大賣空」原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）近期不斷發表關於AI泡沫的言論，再度引起市場關注，9日自曝正在做空甲骨文（Oracle），持有甲骨文的看跌期權，但未詳述細節。

貝瑞在9日美股收盤後，在電子報平台Substack發文，揭露他持有甲骨文股票的看跌期權（put options），顯示他對這家科技巨頭的前景持悲觀態度。貝瑞2025年11月公開他對AI晶片龍頭輝達（Nvidia）及AI公司Palantir的看空押注，更進一步表示過去六個月裡，他也直接放空甲骨文。

甲骨文近期積極轉向雲端運算服務，需要斥巨資設立資料中心，公司因而承擔了大額債務。甲骨文股價歷經一年的行情震盪。去年9月，在公司對雲端業務發布樂觀預測、暗示AI相關需求激增後，股價曾單日飆漲36%。但投資人焦點轉向公司的資本支出大增，擔憂一些雲端交易的結構，以及與資料中心擴張相關的債務膨脹問題，多頭漲勢很快消退。

甲骨文去年年末的收盤價，自9月的高點下跌了約40%。周五收盤上漲4.95%，收至198.52美元。目前甲骨文約有950億美元的未償債務，成了「彭博高等級債券指數」中，金融業以外、發債規模最大的企業。

另一位原型人物摩西（Danny Moses）先前也以甲骨文（Oracle）為例，指出該公司面臨的問題，包括高負債水準，以及為履行科技客戶訂單所需投入的大量資金，並點名波動性較高的科技股，像是美超微（Super Micro Computer）與CoreWeave，認為這些屬於AI板塊中風險較高的選擇。

