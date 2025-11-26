5個溫潤木系風家居設計，為家居注入自然溫暖氣息

木系家居憑藉獨有的溫暖質感與自然氣息，能有助中和都市生活的冷冽感，為家注入一份實在的寧靜與安穩舒適。

不論是日式禪意、北歐簡約，還是結合現代元素的輕奢格調，木材溫潤的觸感與豐富紋理，總能為空間帶來獨特溫度。本文精選5個溫潤木系風家居設計，它們不僅展現了木材與自然光的完美交織，更透過巧妙佈局與材質搭配，演繹出截然不同的生活美學。

1. Aria Kowloon Peak

由香港室內設計公司H+M Design Studio打造的Aria Kowloon Peak，面積1,038呎，室內設計以溫暖的白色與棕色為主調，採用天然木質家具。設計風格簡約之中見匠心，營造出乾淨且精緻的氛圍。

空間中巧妙運用侘寂理念，強調低調優雅而非浮華。室內以微水泥地板現代感，配合綠植點綴，增添生氣。整體環境寧靜溫馨，讓家回歸自然與輕鬆本質。

H+M Design Studio https://hplusmdesign.com/ 電話：24982668 WhatsApp：95106777 地址：香港荃灣海盛路11號One Midtown 6樓616-617室

2. Grand Yoho

這個位於元朗Grand Yoho、面積約530呎的單位，由香港室內設計公司Inch. Interior Design打造。全屋以自然沙色為主，加上烏木和藤條等材質，感覺溫暖柔和，不但令空間看起來更深更闊，也令整體層次更清晰有序。玄關位置用上深色木紋配米白色牆身，為全屋定下寧靜沉穩的主調。地板混合不同材質，清楚劃分出各個功能區域。客廳與玄關之間設有屏風，既保持空間通透，又保留一定私隱度。

客廳內的深色比例大大減少，改用竹編等較輕的元素，配合淺色主調，營造出輕鬆寧靜的感覺。窗簾角落採用弧形設計，引導視線流動，令牆面更有層次。整體設計簡潔實用，既有足夠自然光，亦促進家庭之間的互動，締造和諧宜居的生活空間。

Inch. Interior Design https://www.inchinterior.design/ 電話：+852 36194715 地址：香港九龍觀塘興業街29號GRAVITY 29樓

3. JS Apartment

Berrka Interior Design是一家專注於酒吧、餐廳、辦公空間及住宅設計的香港室內設計公司。由創辦人Simmy Leung帶領的設計團隊，提供品牌設計、室內空間規劃、專案管理及施工監督等全方位服務，擁有逾十年豐富經驗，致力為住客打造舒適且實用的空間，設計兼顧美學與功能，注重細節與材料選擇。

位於上環的550呎住宅項目「JS Apartment」，設計團隊以溫暖大地色配合淺木元素，木地板與電視櫃相連，兼具收納功能，搭配木製茶几及布藝梳化，營造出既實用又溫馨的居家氣氛，彰顯品牌一貫的舒適與實用理念。

Berrka Interior Design https://www.berrka.co 電話：+852 69981936

4. Prince Ritz

以簡約北歐風為設計主軸的設計項目Prince Ritz，是位於九龍城太子道太子匯的828呎單位，由香港室內設計公司Galaxy Interior Design創辦人兼註冊專業工程師Andrew Lai，以灰木色調搭配柔和自然的線條，營造出簡潔清爽卻不冰冷的居家氛圍。設計師在電視牆採用藝術漆材質，結合弧形映射燈光與圓角假牆燈槽，增添層次與氛圍，突顯北歐風乾淨利落的特色。

客飯廳注重柔和曲線與細緻收納，大櫃結合展示層架，運用粉藍與淺木色點綴，提升空間溫暖感同時兼顧實用需求。三盞錯落吊燈呼應窗邊弧形布局，增強整體空間的流動感。家具設計兼具實用與美感，局部色彩點綴提升層次。整體空間色彩搭配溫潤而平衡，為戶主打造溫暖的高質感家居。

Galaxy Interior Design https://www.galaxydesign.com.hk 電話：+852 52812215 地址：香港新界葵芳金龍工業中心1座5樓CD室

5. KC HUES

好的設計不只是美觀，更是提升生活質素的關鍵。由香港室內設計公司Win Key Workshop的主理人及設計師Vincent Leung，為這個位於大圍的844呎住宅項目KC HUES，以1980年代香港風格為靈感設計打造，重現當年盛行的木圍身裝修特色，並融入西式元素，帶出獨特韻味。

設計巧妙結合現代元素，如不規則天花及弧形天花線條，平衡復古與時尚感。客廳配置咖啡吧，滿足熱愛咖啡的戶主需求。浴室以復古綠色磚設計，同時妥善規劃出充足收納空間，兼顧美觀與實用。

Win Key Workshop https://www.winkeyworkshop.com 電話 / WhatsApp：+852 93113812 地址：香港新界火炭坳背灣街14-24號金豪工業大廈一期14樓D室

