5個溫潤木系風家居設計，為家居注入自然溫暖氣息
木系家居憑藉獨有的溫暖質感與自然氣息，能有助中和都市生活的冷冽感，為家注入一份實在的寧靜與安穩舒適。
不論是日式禪意、北歐簡約，還是結合現代元素的輕奢格調，木材溫潤的觸感與豐富紋理，總能為空間帶來獨特溫度。本文精選5個溫潤木系風家居設計，它們不僅展現了木材與自然光的完美交織，更透過巧妙佈局與材質搭配，演繹出截然不同的生活美學。
1. Aria Kowloon Peak
由香港室內設計公司H+M Design Studio打造的Aria Kowloon Peak，面積1,038呎，室內設計以溫暖的白色與棕色為主調，採用天然木質家具。設計風格簡約之中見匠心，營造出乾淨且精緻的氛圍。
空間中巧妙運用侘寂理念，強調低調優雅而非浮華。室內以微水泥地板現代感，配合綠植點綴，增添生氣。整體環境寧靜溫馨，讓家回歸自然與輕鬆本質。
H+M Design Studio https://hplusmdesign.com/ 電話：24982668 WhatsApp：95106777 地址：香港荃灣海盛路11號One Midtown 6樓616-617室
2. Grand Yoho
這個位於元朗Grand Yoho、面積約530呎的單位，由香港室內設計公司Inch. Interior Design打造。全屋以自然沙色為主，加上烏木和藤條等材質，感覺溫暖柔和，不但令空間看起來更深更闊，也令整體層次更清晰有序。玄關位置用上深色木紋配米白色牆身，為全屋定下寧靜沉穩的主調。地板混合不同材質，清楚劃分出各個功能區域。客廳與玄關之間設有屏風，既保持空間通透，又保留一定私隱度。
客廳內的深色比例大大減少，改用竹編等較輕的元素，配合淺色主調，營造出輕鬆寧靜的感覺。窗簾角落採用弧形設計，引導視線流動，令牆面更有層次。整體設計簡潔實用，既有足夠自然光，亦促進家庭之間的互動，締造和諧宜居的生活空間。
Inch. Interior Design https://www.inchinterior.design/ 電話：+852 36194715 地址：香港九龍觀塘興業街29號GRAVITY 29樓
3. JS Apartment
Berrka Interior Design是一家專注於酒吧、餐廳、辦公空間及住宅設計的香港室內設計公司。由創辦人Simmy Leung帶領的設計團隊，提供品牌設計、室內空間規劃、專案管理及施工監督等全方位服務，擁有逾十年豐富經驗，致力為住客打造舒適且實用的空間，設計兼顧美學與功能，注重細節與材料選擇。
位於上環的550呎住宅項目「JS Apartment」，設計團隊以溫暖大地色配合淺木元素，木地板與電視櫃相連，兼具收納功能，搭配木製茶几及布藝梳化，營造出既實用又溫馨的居家氣氛，彰顯品牌一貫的舒適與實用理念。
Berrka Interior Design https://www.berrka.co 電話：+852 69981936
4. Prince Ritz
以簡約北歐風為設計主軸的設計項目Prince Ritz，是位於九龍城太子道太子匯的828呎單位，由香港室內設計公司Galaxy Interior Design創辦人兼註冊專業工程師Andrew Lai，以灰木色調搭配柔和自然的線條，營造出簡潔清爽卻不冰冷的居家氛圍。設計師在電視牆採用藝術漆材質，結合弧形映射燈光與圓角假牆燈槽，增添層次與氛圍，突顯北歐風乾淨利落的特色。
客飯廳注重柔和曲線與細緻收納，大櫃結合展示層架，運用粉藍與淺木色點綴，提升空間溫暖感同時兼顧實用需求。三盞錯落吊燈呼應窗邊弧形布局，增強整體空間的流動感。家具設計兼具實用與美感，局部色彩點綴提升層次。整體空間色彩搭配溫潤而平衡，為戶主打造溫暖的高質感家居。
Galaxy Interior Design https://www.galaxydesign.com.hk 電話：+852 52812215 地址：香港新界葵芳金龍工業中心1座5樓CD室
5. KC HUES
好的設計不只是美觀，更是提升生活質素的關鍵。由香港室內設計公司Win Key Workshop的主理人及設計師Vincent Leung，為這個位於大圍的844呎住宅項目KC HUES，以1980年代香港風格為靈感設計打造，重現當年盛行的木圍身裝修特色，並融入西式元素，帶出獨特韻味。
設計巧妙結合現代元素，如不規則天花及弧形天花線條，平衡復古與時尚感。客廳配置咖啡吧，滿足熱愛咖啡的戶主需求。浴室以復古綠色磚設計，同時妥善規劃出充足收納空間，兼顧美觀與實用。
Win Key Workshop https://www.winkeyworkshop.com 電話 / WhatsApp：+852 93113812 地址：香港新界火炭坳背灣街14-24號金豪工業大廈一期14樓D室
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
其他人也在看
南韓「男公關咖啡館」專攻女高校生！摟肩拍照大暈船 少女2週噴光1.8萬
南韓首爾麻浦區某咖啡廳提供未成年女高中生「男性陪伴服務」，根據不同價格提供不同招待，有女高中生2周內7度上門消費，打工賺來85萬韓元（新台幣1.8萬元）全數花光。由於咖啡廳登記為「普通餐廳」，因此未成年可合法進入，消費方式遊走灰色地帶，引起社會關注及爭議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蘿拉「天文級刷卡紀錄」被挖出！蔡阿嘎出手了：會再請律師聯繫
YouTube蔡阿嘎過去遭前員工蘿拉涉嫌掏空百萬資產，目前正持續透過法律手段向對方討回欠款。怎料，另名網紅「絞肉機女神」竟意外曝光蘿拉過去3年以來的刷卡紀錄，厚厚一大疊比論文還要厚，讓蔡阿嘎看到後決定出手。中時新聞網 ・ 1 天前
誇老公霍建華「最帥皇帝」！林心如曬國中嫩照 甜美高顏值驚呆聶雲
首屆「蘋果愛美獎」集結曾馨瑩、林心如、徐若瑄、關穎、王陽明等星光，並由聶雲擔任主持人，現場星光熠熠。林心如今（27日）盛裝出席，亮麗擔任頒獎人，主持人聶雲讚美她與老公霍建華都是高顏值，由於霍建華曾在《如懿傳》飾演乾隆帝，聶雲直說霍建華是最帥皇帝，林心如也不吝誇老公：「我看過得確實是。」接著聶雲妙語：「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝。」林心如幽默回：「先選先贏啊！」引起爆笑。鏡報 ・ 4 小時前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
大S生前助白血病童！收私訊「直接匯百萬」 她淚：是大S給了第二次生命
藝人大S徐熙媛今年2月與家人於日本旅遊時，不慎因流感併發肺炎而離世，悲痛消息震驚全台。近日有中國網友透露，大S生前曾默默做善事，幫助一名白血病女孩，收到求助後直接匯款30萬人民幣（約133萬新台幣）協助治療。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
霍建華爆降價接戲 「少拿6千萬」關鍵主因曝光
由霍建華和朱珠演出的網劇《他為什麼依然單身》改編自阿部寬主演的經典日劇《不能結婚的男人》，全劇16集，上線後引來不少話題，而港媒報導，霍建華有別於在《玫瑰的故事》拿了2000萬人民幣（約8861萬台幣）酬勞，這回霍建華拍《他為什麼依然單身》僅收500萬人民幣（約2215萬台幣），少拿了6千多萬台幣，傳聞是因為他喜歡劇本，願意降價。中時新聞網 ・ 12 小時前
瑤瑤南韓住所遭房東「擅闖」！本人嚇爛揭「誇張行徑」
娛樂中心／李筱舲報導藝人瑤瑤（黃喬歆）於今（27）日，突然在臉書社群分享自己到南韓旅遊遇到的驚魂插曲。瑤瑤表示，自己所入住的民宿房東在未經同意的情況下擅自闖入她的房間，甚至與她發生衝突。所幸最後在南韓朋友的協助下，到警局完成報案並順利搬離民宿。貼文曝光後，網友看了氣憤表示：「真的太誇張了！」。民視 ・ 7 小時前
波光蕩漾 恬靜弧畔｜人文風｜43坪
一般基礎收納，風格有點混搭，但以人文風格為主，再利用燈條照明來修飾樑的壓迫感，並且牆面用曲線來做造型。幸福空間 ・ 15 小時前
凍齡熱血回歸！劉亦菲前任搭吳漣序 被讚：暖男
凍齡熱血回歸！劉亦菲前任搭吳漣序 被讚：暖男EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
霍建華獲讚「最帥皇帝」 林心如笑喊：先選先贏
（中央社記者洪素津台北27日電）藝人林心如與老公霍建華獲讚高顏值夫妻檔。活動主持人聶雲笑稱霍建華是「最帥皇帝」，並打趣林心如「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝」。林心如先贊同老公的高顏值，也笑說自己先選先贏。中央社 ・ 6 小時前
霍建華輕喜劇演「毒舌男」串流登冠 迪麗熱巴類喪屍片當「獵人」
陸劇熱潮席捲串流平台！霍建華在《他為什麼依然單身》中飾演毒舌設計師，成功登上日榜冠軍；迪麗熱巴新劇《梟起青壤》刷新熱度紀錄，化身冷豔獵人展現矯健身手；陳曉主演的晚清古裝劇則創下央視收視新高。三部各具特色的陸劇，吸引不同觀眾群，掀起一股追劇風潮！TVBS新聞網 ・ 7 小時前
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
對失業者來說，為家人準備一頓豐盛的感恩節晚餐，也有一定壓力。一名谷歌華人工程師，服務公司長達十年，最近被辭退，作為四個孩...世界日報World Journal ・ 1 天前
一秒飛日本 日式暖心養生全齡宅
演拓空間室內設計將北部的設計經驗無縫帶入高雄，並且結合當地需求，為屋主提供最成熟的服務品質。無論是台北還是高雄，設計團隊都會集思廣益，尤其是居家安全6000多條SOP，以及北部最新的材質、工法與技術帶到南部，確保每一個案子都能展現最佳品質。幸福空間 ・ 15 小時前
舒適與奢華兼具！198坪新成屋透天豪宅追求臻至完善迷人生活
豪宅裝潢強調的不只是奢華，而是品味與細節，詠絮室內設計團隊以多年設計經驗，結合湛設計手法，透過空間尺度的掌握、美學的底蘊，讓豪宅設計更強調整體裝潢美感、高級建材的使用、氣派程度的展現，以及符合美好生活體驗的需求。id SHOW ・ 15 小時前
慘了！枕頭丟自助洗衣機爆開 當事人忙撿棉絮
一名女子把枕頭丟進自助洗衣店，結果棉絮爆開 他一一塞進破掉的枕頭，但卻沒清理好就落跑，讓目擊者大讚很有公德心，我們也詢問專家，洗衣業者就說，可能是脫水的轉速太快導致爆開，而且有的枕頭也不能機洗，像是記憶枕跟羽絨枕就不建議，眉角在哪裡，繼續是我們的追蹤報導。 #枕頭#自助洗衣店#棉絮爆開東森新聞影音 ・ 1 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 3 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前