5個熱門郵輪旅遊地 美元換匯最划算

在美國生活的最大樂趣之一，在於這片自然與文化景觀豐富的土地，無需遠赴海外便能體驗新奇事物。然而缺點在於國內旅行可能所費不貲，尤其前往紐約或加州等地時；所幸，搭乘郵輪能讓人輕鬆探索世界其他角落，若造訪美元在當地強勢的國家，便能以更少花費獲得更多體驗。旅遊網站Islands選出五個熱門郵輪目的地，可以同等金錢獲得更超值的旅程。

1. 墨西哥

郵輪愛好者都知道，墨西哥是最受歡迎的港口目的地之一，尤其是科蘇梅爾島（Cozumel）。2024年抵達墨西哥的數百萬郵輪旅客中，約有400萬人造訪該地。墨西哥的郵輪旅遊熱度之高，也促使皇家加勒比集團正在當地海岸興建規模空前的水上樂園與海灘俱樂部。

目前1美元約可兌換18墨西哥披索，無論只是登岸或造訪卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）、馬薩特蘭（Mazatlán）等熱門景點，都能在購物、餐飲及觀光時享受匯率優勢。需注意的是，許多場所接受美元支付，因此登岸前未必需要兌換貨幣。

2. 多明尼加共和國

加勒比海地區每年接待逾3000萬名郵輪旅客，使其成為最熱門的航行區域之一。熱門景點包括巴哈馬、美屬維京群島及多明尼加共和國，而多明尼加從郵輪旅遊獲利的金額高於其他加勒比海國家。造訪該國的理由眾多，其中最具吸引力的是它是該區域最實惠的旅遊地，目前1美元約兌換63多明尼加披索。

如同墨西哥，在多明尼加登岸遊覽時，可在餐廳和商店使用美元，在蓬塔卡納（Punta Cana）、普拉塔港（Puerto Plata）等觀光熱點，消費十分便利；但若探索較冷門景點，小販與店鋪多僅接受多明尼加披索。由於當地貨幣兌換流程稍複雜，事先了解相關規範將有助行程規劃；例如多數ATM單筆提款限額為1萬多明尼加披索（約160美元），若計劃在岸上停留較長時間，建議改至銀行辦理換匯。

3. 南非

南非的郵輪旅遊熱度不及墨西哥或加勒比海地區，每年接待遊客接近25萬人次。但若渴望觀賞異國野生動物，並探索美元優勢更強的城市，南非是絕佳選擇。目前1美元約可兌換16.75南非鍰，與墨西哥不相上下。

南非最熱門的郵輪目的地為開普敦（Cape Town），這座「美食大熔爐」的城市近年蛻變為全球頂級美食之都，在飽覽當地自然風光與野生動物之餘，別錯過一飽口福；從炭烤的街頭小吃到新鮮海鮮與精緻餐飲，價格都低於美國同等餐點。

南非普遍不接受美元支付，因此登岸後需兌換當地貨幣，最佳兌換地點是當地銀行；南非的ATM每日提款限額通常為2000至5000南非鍰（約120至300美元）。

4. 印尼

與南非相似，印尼並非傳統郵輪熱門目的地，但其日益增長的旅遊熱度，提供生動的文化與歷史以及絕美風景；充滿異國情調的島國，融合了熱帶叢林、白沙灘與嶙峋懸崖。最吸引人的是美元在當地極具優勢，1美元約可兌換1萬6725印尼盾。雖然前往印尼的郵輪港口可能稍貴，但岸上行程的花費僅是其他地區的零頭。

峇里島是印尼最熱門的郵輪目的地，連續三年蟬聯Trip.com全球最佳島嶼與海岸線榜首，在這「世界最美島嶼」的天堂，處處充滿衝浪樂趣、美麗夕陽與豐富文化；更棒的是，這裡的消費水準遠低於地球上多數旅遊地。

最常見的紙鈔面額為5萬與10萬印尼盾，各約3美元與6美元。大城市雖有不少ATM與換匯商店，但銀行仍是最佳兌換場所；切記離境前將印尼盾兌回美元，返國後要兌換將困難許多。

5. 越南

越南是距離美國最遙遠的國家，也是美元購買力最強的國度，目前1美元約兌換2萬6310越南盾。與印尼相似，越南郵輪產業規模雖小但發展潛力可觀，尤其在胡志明市等停靠港周邊，2024年當地周邊港口便接待了逾28萬名郵輪旅客。

最常見的鈔票面額為2萬、5萬、20萬及50萬越南盾，其中最大面額約等於21美元。建議將美元兌換成越南盾以便利享受餐飲與購買紀念品，並切勿一次兌換過多金額。在越南，銀行是安全可靠的選擇，但也能找到免手續費的黃金珠寶店，最後切記離境前將越南盾兌回美元。

