5個「中風前兆」也稱小中風需注意！教你用FAST口訣判別，「這類人」是中風高危險族群 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: eternalcreative

過去曾接受WH國外版編輯採訪的心臟病專家 Nicole Weinberg說，中風可能是由遺傳、生活方式選擇共同引起的，雖然它們的嚴重程度不一，但所有中風都需要盡快治療！

醫學博士 Andrew Stemer 說：「對中風患者來說，時間大於一切。」在中風發生後三個小時內到達醫院是最理想的，越早抵達康復的機會就越大。不過中風其實也有前兆值得注意，包括突然的單側肢體虛弱或麻痺、單眼或雙眼視力突然模糊、說話困難......等等，另外再告訴你造成中風的高風險因素與危險族群、中風發生時你又該如何判別。

廣告 廣告

⚡️參考資料：雲林縣衛生局、宏恩綜合醫院

夏天也會腦中風：冷氣房溫差大、水喝不足...腦中風7症狀、前兆＆高危險族群

最新研究顯示健康者攝取魚油會增加中風風險？營養師帶你來看正確說法

中風前兆

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: bymuratdeniz

突如其來單側肢體的虛弱或麻木徵兆 突然單眼或雙眼視力模糊 腦袋突然混亂、說話困難 不明原因的劇烈頭痛 眩暈及失去平衡

中風原因、高危險族群

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: boonchai wedmakawand

中風往往發生的時分突然且迅速，而衛福的每年的國人十大死因當中「腦血管疾病」便長年佔據在榜單之中，除了死亡率高，中風的發生其實對於病患的家屬而言也是一種壓力。根據宏恩綜合醫院的指出，中風原因有以下幾種：

高血壓 糖尿病 心臟病 高齡(六十五歲以上) 有腦中風的病史 紅血球過多症 肥胖者 抽煙 喝酒 嗜吃太鹹 咖啡及茶飲者 缺乏運動 長期服用避孕藥 家族遺傳 血脂或膽固醇過高

中風自我判別

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

雖然中風的發生往往措手不及，但把握好黃金時機還是有機會可以控制、治療！

雲林縣衛生局指出，判別腦中風要謹記「FAST」口訣，微笑、手舉高、說說話、搶時間，以辨識中風初期的重要症狀，把握「急性中風搶救黃金3小時」：

F（Face）臉部表情不對稱： 請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱，或出現嘴角歪斜現象，若有即可能是腦中風症狀。

A（Arm）單側手臂無力下垂： 請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象，若有即可能是腦中風症狀。

S（Speech）說話口齒不清： 請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象，即可能是腦中風症狀。

T（Time）記下時間立即就醫：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間，並迅速將病患送往醫院急診室治療。

女性常見的中風症狀

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: bymuratdeniz

根據過去WH美國版指出，年輕女性的中風正變得越來越普遍！在美國中風是女性的第三大殺手，據美國疾病控制中心統計，34%的中風發生在 65 歲以下的女性中，而以下的症狀是在女性中風裡常見的症狀：

⚡️突然地暈眩、昏倒

暈厥可能是由許多事件引起的，例如突然的恐慌、低血壓。Weinberg說：「當某些東西阻止血液流向你的大腦時，就會引起中風，而只要大腦缺乏血液，你就會失去知覺，因此當你昏厥時，不管出於任何原因，你都應該打電話給你的醫生。」

⚡️突然對自己在哪裡以及正在發生的事情感到非常困惑

如果你的性格或精神狀態產生劇烈且無法解釋的變化，那有可能是中風的跡象。你應該去醫院進行檢查，即便與中風無關，儘早診斷出身體的問題，對你也是一件好事。

⚡️感到頭暈噁心

根據美國國家安全局的說法，噁心和頭暈是一種鮮為人知的中風症狀，因為它們很容易被視為其他症狀，例如食物中毒或流感。雖然可能不是中風，但你還是應該諮詢醫生，確認一下病因，尤其是症狀劇烈發作的時候。

⚡️癲癇發作

中風之所以如此致命，是因為它們會迅速導致腦受損，而癲癇發作是潛在腦損傷的跡象之一。Weinberg說，如果你突然癲癇發作，請立即去看醫生，以確認這是不是中風的症狀。

⚡️劇烈的頭痛

根據研究指出，慢性偏頭痛會使中風的風險增加 50%，而據美國國家安全局稱，女性占美國偏頭痛患者的大多數。如果你突然感到難以忍受的頭痛，你需要盡快去看醫生。根據美國衛生研究院的說法，這可能是中風，或者是動脈瘤等其他嚴重症狀。

⚡️打嗝不止

根據在《神經學和神經生理學雜誌》上的研究，如果你有持續地打嗝且無法停下，這可能是中風的徵兆。雖然這聽起來很奇怪，打電話給你的醫生。

中風看什麼科

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Kinga Krzeminska

中風屬於腦血管疾病，因此如發生中風症狀應看「神經內科」或「腦血管科」，不過因為中風的症狀發生的很突然，當發生急性中風症狀時需立即求助急診！

中風風險如何降低？

中風的原因與部分疾病、生活作息等等息息相關，因此想要將地或預防中風發生，改善這些因素很重要：

控制慢性病：如高血壓、糖尿病等等，都是產生中風的危險因素之一，確實地配合治療並以藥物控制，也可以防範中風更高機率找上你。 飲食均衡：飲食注意勿高鹽、高油，且減少反式脂肪、動物脂肪的攝取能降低高血脂的危機。 改變生活習慣：不良的生活習慣，如抽菸、飲酒會增加中風因素，此外也要記得規律的運動。

Women's Health美力圈SAY

COPYRIGHT: Hearst Owned

⚡️時髦女子必知！美力大小事一次看

立即加入好友

【延伸閱讀】

＞＞168間歇性斷食，明星和營養師最愛的燃脂減肥法懶人包！

＞＞ 魚油功效懶人包：你需要吃魚油嗎？專家替你解答

＞＞ 學會6種「伸展方式」，幫你改善一整天緊繃的肌肉

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載