5個「中風前兆」也稱小中風需注意！教你用FAST口訣判別，「這類人」是中風高危險族群 | Women's Health

過去曾接受WH國外版編輯採訪的心臟病專家 Nicole Weinberg說，中風可能是由遺傳、生活方式選擇共同引起的，雖然它們的嚴重程度不一，但所有中風都需要盡快治療！

醫學博士 Andrew Stemer 說：「對中風患者來說，時間大於一切。」在中風發生後三個小時內到達醫院是最理想的，越早抵達康復的機會就越大。不過中風其實也有前兆值得注意，包括突然的單側肢體虛弱或麻痺、單眼或雙眼視力突然模糊、說話困難......等等，另外再告訴你造成中風的高風險因素與危險族群、中風發生時你又該如何判別。

⚡️參考資料：雲林縣衛生局、宏恩綜合醫院

夏天也會腦中風：冷氣房溫差大、水喝不足...腦中風7症狀、前兆＆高危險族群

最新研究顯示健康者攝取魚油會增加中風風險？營養師帶你來看正確說法

中風前兆

  1. 突如其來單側肢體的虛弱或麻木徵兆

  2. 突然單眼或雙眼視力模糊

  3. 腦袋突然混亂、說話困難

  4. 不明原因的劇烈頭痛

  5. 眩暈及失去平衡

中風原因、高危險族群

中風往往發生的時分突然且迅速，而衛福的每年的國人十大死因當中「腦血管疾病」便長年佔據在榜單之中，除了死亡率高，中風的發生其實對於病患的家屬而言也是一種壓力。根據宏恩綜合醫院的指出，中風原因有以下幾種：

  1. 高血壓

  2. 糖尿病

  3. 心臟病

  4. 高齡(六十五歲以上)

  5. 有腦中風的病史

  6. 紅血球過多症

  7. 肥胖者

  8. 抽煙

  9. 喝酒

  10. 嗜吃太鹹

  11. 咖啡及茶飲者

  12. 缺乏運動

  13. 長期服用避孕藥

  14. 家族遺傳

  15. 血脂或膽固醇過高

中風自我判別

雖然中風的發生往往措手不及，但把握好黃金時機還是有機會可以控制、治療！

雲林縣衛生局指出，判別腦中風要謹記「FAST」口訣，微笑、手舉高、說說話、搶時間，以辨識中風初期的重要症狀，把握「急性中風搶救黃金3小時」：

  • F（Face）臉部表情不對稱：請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱，或出現嘴角歪斜現象，若有即可能是腦中風症狀。

  • A（Arm）單側手臂無力下垂：請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象，若有即可能是腦中風症狀。

  • S（Speech）說話口齒不清：請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象，即可能是腦中風症狀。

  • TTime）記下時間立即就醫：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間，並迅速將病患送往醫院急診室治療。

女性常見的中風症狀

根據過去WH美國版指出，年輕女性的中風正變得越來越普遍！在美國中風是女性的第三大殺手，據美國疾病控制中心統計，34%的中風發生在 65 歲以下的女性中，而以下的症狀是在女性中風裡常見的症狀：

⚡️突然地暈眩、昏倒
暈厥可能是由許多事件引起的，例如突然的恐慌、低血壓。Weinberg說：「當某些東西阻止血液流向你的大腦時，就會引起中風，而只要大腦缺乏血液，你就會失去知覺，因此當你昏厥時，不管出於任何原因，你都應該打電話給你的醫生。」

⚡️突然對自己在哪裡以及正在發生的事情感到非常困惑
如果你的性格或精神狀態產生劇烈且無法解釋的變化，那有可能是中風的跡象。你應該去醫院進行檢查，即便與中風無關，儘早診斷出身體的問題，對你也是一件好事。

⚡️感到頭暈噁心
根據美國國家安全局的說法，噁心和頭暈是一種鮮為人知的中風症狀，因為它們很容易被視為其他症狀，例如食物中毒或流感。雖然可能不是中風，但你還是應該諮詢醫生，確認一下病因，尤其是症狀劇烈發作的時候。

⚡️癲癇發作
中風之所以如此致命，是因為它們會迅速導致腦受損，而癲癇發作是潛在腦損傷的跡象之一。Weinberg說，如果你突然癲癇發作，請立即去看醫生，以確認這是不是中風的症狀。

⚡️劇烈的頭痛
根據研究指出，慢性偏頭痛會使中風的風險增加 50%，而據美國國家安全局稱，女性占美國偏頭痛患者的大多數。如果你突然感到難以忍受的頭痛，你需要盡快去看醫生。根據美國衛生研究院的說法，這可能是中風，或者是動脈瘤等其他嚴重症狀。

⚡️打嗝不止
根據在《神經學和神經生理學雜誌》上的研究，如果你有持續地打嗝且無法停下，這可能是中風的徵兆。雖然這聽起來很奇怪，打電話給你的醫生。

中風看什麼科

中風屬於腦血管疾病，因此如發生中風症狀應看「神經內科」或「腦血管科」，不過因為中風的症狀發生的很突然，當發生急性中風症狀時需立即求助急診！

中風風險如何降低？

中風的原因與部分疾病、生活作息等等息息相關，因此想要將地或預防中風發生，改善這些因素很重要：

  1. 控制慢性病：如高血壓、糖尿病等等，都是產生中風的危險因素之一，確實地配合治療並以藥物控制，也可以防範中風更高機率找上你。

  2. 飲食均衡：飲食注意勿高鹽、高油，且減少反式脂肪、動物脂肪的攝取能降低高血脂的危機。

  3. 改變生活習慣：不良的生活習慣，如抽菸、飲酒會增加中風因素，此外也要記得規律的運動。

