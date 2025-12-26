5個「中風前兆」也稱小中風需注意！教你用FAST口訣判別，「這類人」是中風高危險族群 | Women's Health
過去曾接受WH國外版編輯採訪的心臟病專家 Nicole Weinberg說，中風可能是由遺傳、生活方式選擇共同引起的，雖然它們的嚴重程度不一，但所有中風都需要盡快治療！
醫學博士 Andrew Stemer 說：「對中風患者來說，時間大於一切。」在中風發生後三個小時內到達醫院是最理想的，越早抵達康復的機會就越大。不過中風其實也有前兆值得注意，包括突然的單側肢體虛弱或麻痺、單眼或雙眼視力突然模糊、說話困難......等等，另外再告訴你造成中風的高風險因素與危險族群、中風發生時你又該如何判別。
中風前兆
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: bymuratdeniz
突如其來單側肢體的虛弱或麻木徵兆
突然單眼或雙眼視力模糊
腦袋突然混亂、說話困難
不明原因的劇烈頭痛
眩暈及失去平衡
中風原因、高危險族群
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: boonchai wedmakawand
中風往往發生的時分突然且迅速，而衛福的每年的國人十大死因當中「腦血管疾病」便長年佔據在榜單之中，除了死亡率高，中風的發生其實對於病患的家屬而言也是一種壓力。根據宏恩綜合醫院的指出，中風原因有以下幾種：
高血壓
糖尿病
心臟病
高齡(六十五歲以上)
有腦中風的病史
紅血球過多症
肥胖者
抽煙
喝酒
嗜吃太鹹
咖啡及茶飲者
缺乏運動
長期服用避孕藥
家族遺傳
血脂或膽固醇過高
中風自我判別
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
雖然中風的發生往往措手不及，但把握好黃金時機還是有機會可以控制、治療！
雲林縣衛生局指出，判別腦中風要謹記「FAST」口訣，微笑、手舉高、說說話、搶時間，以辨識中風初期的重要症狀，把握「急性中風搶救黃金3小時」：
F（Face）臉部表情不對稱：請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱，或出現嘴角歪斜現象，若有即可能是腦中風症狀。
A（Arm）單側手臂無力下垂：請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象，若有即可能是腦中風症狀。
S（Speech）說話口齒不清：請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象，即可能是腦中風症狀。
T（Time）記下時間立即就醫：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間，並迅速將病患送往醫院急診室治療。
女性常見的中風症狀
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: bymuratdeniz
根據過去WH美國版指出，年輕女性的中風正變得越來越普遍！在美國中風是女性的第三大殺手，據美國疾病控制中心統計，34%的中風發生在 65 歲以下的女性中，而以下的症狀是在女性中風裡常見的症狀：
⚡️突然地暈眩、昏倒
暈厥可能是由許多事件引起的，例如突然的恐慌、低血壓。Weinberg說：「當某些東西阻止血液流向你的大腦時，就會引起中風，而只要大腦缺乏血液，你就會失去知覺，因此當你昏厥時，不管出於任何原因，你都應該打電話給你的醫生。」
⚡️突然對自己在哪裡以及正在發生的事情感到非常困惑
如果你的性格或精神狀態產生劇烈且無法解釋的變化，那有可能是中風的跡象。你應該去醫院進行檢查，即便與中風無關，儘早診斷出身體的問題，對你也是一件好事。
⚡️感到頭暈噁心
根據美國國家安全局的說法，噁心和頭暈是一種鮮為人知的中風症狀，因為它們很容易被視為其他症狀，例如食物中毒或流感。雖然可能不是中風，但你還是應該諮詢醫生，確認一下病因，尤其是症狀劇烈發作的時候。
⚡️癲癇發作
中風之所以如此致命，是因為它們會迅速導致腦受損，而癲癇發作是潛在腦損傷的跡象之一。Weinberg說，如果你突然癲癇發作，請立即去看醫生，以確認這是不是中風的症狀。
⚡️劇烈的頭痛
根據研究指出，慢性偏頭痛會使中風的風險增加 50%，而據美國國家安全局稱，女性占美國偏頭痛患者的大多數。如果你突然感到難以忍受的頭痛，你需要盡快去看醫生。根據美國衛生研究院的說法，這可能是中風，或者是動脈瘤等其他嚴重症狀。
⚡️打嗝不止
根據在《神經學和神經生理學雜誌》上的研究，如果你有持續地打嗝且無法停下，這可能是中風的徵兆。雖然這聽起來很奇怪，打電話給你的醫生。
中風看什麼科
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Kinga Krzeminska
中風屬於腦血管疾病，因此如發生中風症狀應看「神經內科」或「腦血管科」，不過因為中風的症狀發生的很突然，當發生急性中風症狀時需立即求助急診！
中風風險如何降低？
中風的原因與部分疾病、生活作息等等息息相關，因此想要將地或預防中風發生，改善這些因素很重要：
控制慢性病：如高血壓、糖尿病等等，都是產生中風的危險因素之一，確實地配合治療並以藥物控制，也可以防範中風更高機率找上你。
飲食均衡：飲食注意勿高鹽、高油，且減少反式脂肪、動物脂肪的攝取能降低高血脂的危機。
改變生活習慣：不良的生活習慣，如抽菸、飲酒會增加中風因素，此外也要記得規律的運動。
