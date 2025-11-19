5倍音速命中靶船! 日電磁軌道砲擊穿鋼板 震撼試射撕開海戰新時代裂口

日本試驗艦 JS Asuka 。 圖：翻攝自栗子評述

[Newtalk新聞] 日本在最新的海上試驗中，成功以電磁軌道砲（railgun）發射每秒 2,300 公尺的高速彈丸，直接擊穿鋼板，引發西太平洋戰略板塊震動。當試驗艦 JS Asuka 在海面上劃出那道電磁弧光時，全球海軍參謀部的推演板上等於多了一條新的紅線，這不僅是一次武器展示，而是對既有海戰邏輯的正面挑戰。

日本「採辦技術與後勤局」公布的試射影像顯示，彈丸以 5 倍音速高速命中靶船。表面上是技術測試，實質卻是向整個西太平洋丟出的一枚戰略訊號彈：導彈主導海戰的時代，可能遇到真正的挑戰者。

當無人機群戰術以密度壓倒傳統防空系統時，電磁軌道炮給出的解法是「能量取代彈藥庫」，只要艦船能供電，火力就不會停止。這種概念不只改變艦載武器邏輯，更改變整體防禦哲學。

電磁軌道砲的技術精進，將徹底改變海上作戰的邏輯，也會打破中國在東亞的優勢。 圖：翻攝自@vodk_anon

日本推進軌道砲的選擇，也反映出與美國不同的地緣計算。美軍在 2022 年放棄軌道砲研發，理由是「技術成熟度不足」；日本重新撿起這項計畫時思考的已不是技術本身，而是「生存」。面對解放軍跨區域打擊能力、無人機飽和攻擊、導彈覆蓋全境的現實，東京評估繼續投入「導彈換導彈」只會淪為泥沼。軌道炮的非對稱優勢在於：它用火炮的成本打出導彈的射程，用動能繞過反導系統，直接重寫海戰攻防模型。

反艦飛彈曾讓「厚甲海軍」退出舞台，現代軍艦成為精密電子堡壘。但當近 5 馬赫的高速彈丸來襲時，即使是伯克級驅逐艦，也如紙片般脆弱。更致命的是這類攻擊幾乎沒有預警：沒有導彈噴焰、沒有明顯雷達特徵，只有從天而降的瞬間摧毀。

低成本、高隱匿性、高破壞力是電磁軌道炮的優勢，日本海軍此次成功等同宣布日本海軍步入新的作戰邏輯。 圖：翻攝自@OpenEyeComms

日本試射揭示的，是海戰可能回到「一擊必殺」的時代，只不過這次的射程是 185 公里。

當單發成本比導彈低到零頭、打擊速度突破五馬赫、反導系統面對「無聲動能彈」束手無策。這也將迫使未來軍艦設計重新尋找平衡：速度、防護、火力將再度洗牌。若日本最終將軌道炮整合進新一代宙斯盾艦，戰艦可能重新回到某種「能挨打一點、也要能繼續作戰」的戰艦哲學。

