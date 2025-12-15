5倍音速突襲! 烏軍薩普桑飛彈直襲俄境500公里 破壞力逾ATACMS兩倍

今年 6 月，烏克蘭總統澤連斯基宣布，國產彈道飛彈「薩普桑」（Sapsan）已成功完成測試，並進入量產階段。 圖:翻攝自X帳號@AllEvansichua

[Newtalk新聞] 今年 6 月，烏克蘭總統澤連斯基宣布，國產彈道飛彈「薩普桑」（Sapsan）已成功完成測試，並進入量產階段。隨後，俄羅斯境內及佔領區後方多個重要設施接連遭到精準打擊，卻始終未能確認攻擊武器型別，引發外界高度關注與猜測。

直到 9 日，澤連斯基首度公開證實，「薩普桑」飛彈已開始實際發射。他強調，為避免敵方掌握關鍵細節，相關資訊不會全面公開，僅表示這是烏克蘭防衛能力的重要里程碑。

烏克蘭通訊社《UNIAN》就「薩普桑」的實戰運用前景，專訪軍事分析家、航空專家科斯蒂安廷・克里沃拉普。他指出，依據多項跡象研判，實際使用的「薩普桑」飛彈數量可能已超過 10 枚，甚至接近 20 枚。雖不排除俄方宣稱攔截的可能性，但他對此高度存疑，直言 S-400 系統攔截彈道飛彈的能力「並不理想」。

軍事分析家、航空專家科斯蒂安廷・克里沃拉普指出，依據多項跡象研判，實際使用的「薩普桑」飛彈數量可能已超過 10 枚，甚至接近 20 枚。 圖:翻攝自X帳號@AllEvansichuan

克里沃拉普分析，「薩普桑」設計射程約 500 公里，彈頭重量約 500 公斤，整體重量約 3 噸，最高速度可略高於 5 馬赫。該飛彈採用結合 GPS 的慣性導引系統，具備抗電子戰能力，並配有自身導引頭與光電導引，命中精度可達 10 至 20 公尺。其飛行時間僅約 5 至 7 分鐘，使俄方防空系統幾乎來不及反應。

外界常將「薩普桑」與美國 ATACMS 或俄羅斯「伊斯坎德爾」飛彈相比。克里沃拉普指出，ATACMS 屬於較早期系統，射程約 300 公里、彈頭約 230 公斤，戰術概念偏向前線快速打擊；「伊斯坎德爾」發射車重達 40 噸，而「薩普桑」發射平台重量僅其一半，部署與撤離時間僅需 12 至 15 分鐘，明顯更具機動性。

外界常將「薩普桑」與美國 ATACMS 或俄羅斯「伊斯坎德爾」飛彈相比。美軍ATACMS遠程導彈。 圖：翻攝自X／Battles Insight

他更直言，實戰中已有多起攻擊讓俄方「完全搞不清楚發生了什麼事」，未發布警報便遭命中，顯示其防空預警體系存在重大漏洞。他評估，這類彈道飛彈對目標造成的實際破壞率可達 80% 左右。

戰場動態方面，烏克蘭「普里馬裡」戰鬥群近日對俄軍佔領的克里米亞發動攻擊，成功命中 Kasta-2E2 雷達系統，以及 S-400 防空系統的 96L6 雷達單元，削弱俄軍防空與預警能力。

戰場動態方面，烏克蘭「普里馬裡」戰鬥群近日對俄軍佔領的克里米亞發動攻擊，成功命中 Kasta-2E2 雷達系統，以及 S-400 防空系統的 96L6 雷達單元，削弱俄軍防空與預警能力。 圖:翻攝自X帳號@Tendar

此外，烏克蘭官方也證實，近期對多個俄羅斯關鍵軍事與能源設施發動空襲，包括克拉斯諾達爾的阿菲普斯基煉油廠、伏爾加格勒的烏留平斯克燃料庫，現場均傳出起火情況；其他受襲目標還包括頓內茨克的沃爾納-2 電子戰站、第 76 空中突擊指揮所、伊姆比爾雷達站、扎波羅熱的 Tor-M2 防空系統與無人機實驗室，以及克里米亞多處後勤基地與雷達站。

