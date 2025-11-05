5億打造半成品？苓雅運動園區「鋼筋裸露、地板龜裂」

高市議員黃文益今（5）日在質詢時怒轟，苓雅運動園區啟用至今建築體仍未完成驗收，被揪出鋼筋裸露、地板龜裂等缺失，招商進度更是「零」，但市府今明兩年仍將再投入5200萬元改善工程，總經費將突破5億元，質疑「花5億打造半成品？」（摘自高市議會網站）

高市議員黃文益今（5）日在質詢時怒轟，苓雅運動園區啟用至今建築體仍未完成驗收，被揪出鋼筋裸露、地板龜裂等缺失，招商進度更是「零」，但市府今明兩年仍將再投入5200萬元改善工程，總經費將突破5億元，質疑「花5億打造半成品？」運發局長侯尊堯坦承，園區內「天地壁及隔間未完善」，市府已編列預算進行內部空間整修與動線調整。

黃文益指出，苓雅運動園區原預算投入3億700萬，追加1億4200萬，結算4億4900萬，但經實地勘察，現場可見鋪面龜裂、牆面壁癌、鋼筋裸露，電梯因故障無法穩定使用，二、三樓辦公空間未封閉導致風吹雨入、環境潮溼，明顯不利體育團體及里活動空間使用。他強調，市府啟用時說要做新地標、城市亮點，但現在最基本的安全、使用與服務都不到位。

廣告 廣告

此外，園區啟用至今仍無餐飲、休憩業者進駐，更無飲水設施可供運動民眾補充。黃文益批評，市民來運動流汗了卻沒地方喝水，建議應增設飲水機供民眾補水使用。

侯尊堯回應，因原先採ROT（整建-營運-移轉）招商模式不符投資環境，現已改為由運發局直接洽商，目前已初步洽談部分業者。他也坦言，園區功能面仍需強化，尤其是運動賽事空間與商業機制整合度不夠，正持續調整，讓未來辦理賽事更順暢。

侯尊堯也說明，目前開放區域均已驗收，但整體建築仍在新工處辦理驗收程序，確實還沒完全通過，待空間改善完成後，廠商進駐意願會大幅提升。針對飲水機設施，侯尊堯表示，這牽涉衛生和水質問題，暫不會設置，現已核准廠商申請設置礦泉水販賣機。

對此，黃文益強調，改善計畫應提出明確時程與公開進度，而非持續用「正在努力」回應市民，5億的公共建設不該是邊用邊補洞。市府要的是成果不是說法，市民要的是能使用的公共空間，不是空有外觀的展示場。

更多中時新聞網報導

醫界憂淪排名賽 民團肯定籲改革

黃鐙輝存款清零幫妻繳卡債

金片子大賽 陳妤斜槓攝影 黃遠搶影帝