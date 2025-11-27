5兆男回來了！黃仁勳驚喜現身「這家小館」民眾拍手迎接 氣氛瞬間沸騰

財經中心／王文承報導

輝達執行長黃仁勳驚喜現身「花娘小館」，瞬間讓現場氣氛瞬間沸騰。（圖／Christina Chan授權提供）

國民爸爸回家鄉！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（27日）意外現身台北，引發熱烈關注。有民眾在「花娘小館」驚喜遇到黃仁勳，他走到店門口時，店員立刻上前打招呼，黃仁勳親切擁抱並寒暄，隨後也與餐廳內其他顧客熱情互動，使現場氣氛因這突如其來的現身變得十分熱烈。

黃仁勳驚喜現身「花娘小館」民眾拍手迎接



一名網友在臉書分享影片表示，「太幸運！第一次來花娘就碰到黃仁勳，居然遇到5兆男，剛下飛機就來吃飯！黃仁勳還拍孩子的肩膀。」畫面中可見，黃仁勳一進門便展現親和力，與店員寒暄、擁抱，顧客紛紛拿起手機拍照，也熱情向他打招呼；當他走到餐廳中間時，顧客蜂擁而上要求合影，他停下腳步時，妻女也緊跟在後，其中一桌顧客不斷鼓掌，讓在場所有人又驚又喜，現場氣氛瞬間沸騰。

餐後，黃仁勳前往台北四平街一家蜜餞行，現場試吃並與業者閒聊，大肆採購後才離開。雖然被民眾認出並要求簽名、合影，他仍展現親民態度，來者不拒。近年來，黃仁勳頻繁造訪台灣，除了參加COMPUTEX等科技盛會，也多次現身街頭美食店與傳統市場，親民形象深入人心。這次選在感恩節現身，再度展現他對台灣的熟悉與深厚情感。

