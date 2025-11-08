5兆男快閃台積》「沒有你們就沒輝達」 黃仁勳台語喊：台積電尚讚

AI（人工智慧）霸主、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日現身台積電運動會，致詞時幽默自嘲「我的國語講得一蹋糊塗」，他以中文、英文、台語3聲道強調台積電是「我的家人」，「沒有台積電，就沒有今天的輝達。」

黃仁勳從「3兆男」變「5兆男」

台積電運動會開場，董事長魏哲家以黃仁勳的「身價」介紹這位大賓客，「去年被封為3兆男的黃仁勳，今年身價已暴漲至5兆男。」這席話讓台積電所有員工情緒沸騰至最高點，熱烈掌聲歡迎黃仁勳登台。

黃仁勳一上台，展現極高的親民作風，以中文高喊：「我的台積電好朋友，你好嗎？」接著問：「誰愛台積電？」還沒等現場員工回答完，他立刻自答：「我也愛台積電。」此話一出，全場歡呼尖叫聲不斷。

黃仁勳感性告白：你們為我打造NVIDIA

黃仁勳回顧過去30多年，輝達與台積電合作的所有點滴與歷程，「30年前台積電和輝達都是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。你們把我當家人，我也是你們的家人。」

他豪不吝嗇讚揚台積電員工，「You build NVIDIA，你們大家幫我蓋NVIDIA，我謝謝你們。」黃仁勳強調，台積電是台灣的驕傲，也是全世界的驕傲，最後他忍不住以台語再次稱讚台積電「尚讚！」

馬斯克超越不了台積電

黃仁勳此行不僅感謝台積電，更證實在AI晶片供應鏈中不可取代地位。他7日抵達台南接受媒體採訪表示，台積電產能仍處於供不應求的狀態，生意非常強勁。

面對特斯拉執行長馬斯克有意自建晶圓廠，黃仁勳直言，投入先進製程的難度極高，要趕上台積電的技術、產能，「幾乎是不可能的」。換言之，連馬斯克這樣的人，也無法取代台積電在半導體界的地位。