5兆男快閃台積》跟上AI教父不BI 黃仁勳自爆常用這3套AI工具
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳炫風式抵台，再掀一波「仁來瘋」，有民眾衝上前要合影和簽名，有人則詢問最常使用哪些AI（人工智慧）工具？黃仁勳不藏私點名3款AI，「Gemini、ChatGPT、Perplexity。」
根據《民報》調查，市面上AI工具琳瑯滿目，黃仁勳會依照不同需求和情境來使用不同AI工具，利用Gemini使用技術性事物、利用Grok從事藝術性事情、用Perplexity做資料爬梳，至於ChatGPT則是他日常使用的AI工具。
至於他點名的Gemini、ChatGPT、Perplexity有哪些魅力？
Gemini像研究助理
Gemini由Google（谷歌）母公司Alphabet押寶的AI戰場。結合Google搜尋引擎的龐大資料庫和AI推理能力，不僅能理解語意，更能推理與生成。近期迎來大客戶，蘋果為了強化AI實力，宣布每年支付10億美元，以Gemini模型為Siri大升級。
Gemini擅長程式開發、資料分析，以及圖像、文字、語音等多模態處理，被視為ChatGPT最強競爭者。市場人士分析，Gemini的優勢在於整合Google生態系，能快速搜集、整理、分析最新的資料及論文，就像隨時在旁的研究助理。
ChatGPT像數位助理
OpenAI推出的ChatGPT，算是AI時代的起點，黃仁勳多次表示：「OpenAI開啟AI應用大門。」ChatGPT擅長自然語言理解與生成，可以進行寫作、摘要、策略分析、代碼生成等多重任務。
市場人士分析，GPT-5版本更能整合語音、影像與長文脈絡，接近真正的數位助理，還能提供撰寫演講草稿、整理思考重點、驗證技術敘事的邏輯，「使用ChatGPT不只是問它問題，也能測試它的思考方式。」
Perplexity化身AI版的Google
第3款讓黃仁勳愛用的AI工具，是迅速崛起的Perplexity。這款強調即時搜尋和對話生成，主打「AI版Google」，每一個回答都能附上資料來源及引用連結，資料透明度相對提高。
業界人士指出，Perplexity能快速整合網路最新資料，還能像專業分析師歸納重點、比對觀點，對掌握產業動向的企業家猶如資訊決策神器，對黃仁勳而言，也能更快追蹤AI半導體、能源、供應鏈的最新新聞。
從Gemini到ChatGPT，再到Perplexity，黃仁勳示範的不是炫技，而是「學習如何與AI共生」，誠如他所言：「AI不會取代人，而是讓會使用AI的人取代你。」
