5兆男快閃台積》輝達CEO談台灣總部 盼蔣萬安、新壽搞定一件事

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午2點17分，搭乘私人飛機從法國巴黎飛抵台南，面對媒體提問來者不拒，唯獨問到台灣總部一事，他隔空喊話：希望土地問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟「漂亮大樓」（a beautiful building）。

黃仁勳曝輝達台灣總部卡關土地

今年5月，黃仁勳拋出輝達台灣總部落腳北士科後，成為科技圈、買房族的熱議話題。時隔近半年，黃仁勳再次強調，輝達的台北員工人數太多，原本辦公室太小不夠用，需要在台北蓋一間更大的辦公室。

「一旦條件確定，就會在台北蓋一棟很漂亮的大樓。」黃仁勳指出，此次快閃台灣僅待1.5天，重點放在台積電，未與台北市長蔣萬安安排碰面，卻透露輝達總部卡在「土地問題」，暗示台北市政府（簡稱北市府）、新光人壽（簡稱新壽）快解決。

新壽提44.7億分手費 北市府最快本週完成審查

事實上，早在黃仁勳抵台的前2天，卡關多時的北士科T17、T18基地地上權解約事宜出現重大進展。台北市副市長李四川證實，已收到新壽提出的合意解約「分手費」公文。

李四川指出，新壽提出解約金44.7億元，與原先預估的40億元差距不大。至於多出來部分，一筆為資金成本，北市府原估2.5％、2.5億元，而新壽提出3.75％、3.75億元；另一筆是繳交中央的地價稅，與其他細項加總44.7億元。

他強調，有關新壽提出的44.7億元，將由北市府與新壽委請會計師審查並簽證，盼在本週完成。若確定沒問題，北市府將報請議會核備，並從平均地權基金支付。

