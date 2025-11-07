5兆男快閃台積》魏哲家化身美食家！帶路台南3大美食名店 黃仁勳加碼「莉莉冰果室」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳愛逛夜市，7日竟拒絕台南市長黃偉哲逛夜市的邀約，原來黃仁勳排定行程，在台積電3奈米廠停留2小時後，由台積電董事長魏哲家化身為台南美食家，帶路大啖傳統美食，黃仁勳一次收藏台南4間美食名店。

台南3大牛肉爐名店：劉家莊牛肉爐

有人說，沒喝過牛肉湯，等於沒來過台南。溫體牛肉現宰現燙現吃，在熱湯裡涮煮3至5秒，即可感受粉嫩滑順、肉質多汁、入口即化的美味，完全沒有冷凍牛肉吃起來鎖水、乾柴的感覺，吸引不少饕客每次來台南必吃溫體牛肉。

溫體牛肉在台南遍地開花，每位在地人都有心目中最好吃的清單，而牛肉爐市場藏著「3大名店」，除了魏哲家帶路的劉家莊牛肉爐，還有位於永康的三大牛肉火鍋、仁德的阿裕牛肉涮涮鍋。

若喜歡吃內臟，絕對不能錯過劉家莊。這裡有招牌牛肉爐及少見的鳳尾爐、牛尾爐，特色料理像蔥爆牛雜，還能點牛腰子、牛心、牛肝、牛肚、牛腸、牛鞭。劉家莊在Google評分4.7分，王建民、日本搞笑藝人渡邊直美等大咖名人造訪。

進福大灣花生糖。(翻攝進福大灣花生糖官網)

花生糖一條街：進福大灣花生糖

劉家莊所在的永康，還有「花生糖一條街」的封號。大灣民族路林立各種花生糖業者，魏哲家贈送的「進福大灣花生糖」，在此起家有百年歷史，目前傳承至第4代，堅持以新鮮花生配上低甜度的麥芽糖和砂糖，用爐火煮逾一個小時，不斷翻動避免燒焦，製作出來的花生糖口感細緻綿密，相對不黏牙。

林永泰興蜜餞行。(翻攝Flickr/Kent Chen)

台南蜜餞老店：林永泰興蜜餞行

台積電致贈的第2個伴手禮，恰好命中黃仁勳妻子Lori的味蕾。去年5月，Lori來台大喊喜歡吃芒果乾，這回魏哲家嚴選的「林永泰興蜜餞行」，是台南百年蜜餞行老店，更是許多遊客造訪安平必買商品，人氣商品包括濕芭樂乾（鹽酸甜）、化核橄欖、芒果乾、陳皮果、甘宋梅等。

黃仁勳現身莉莉冰果室。(讀者提供)

必吃南部薑汁番茄：莉莉冰果室

黃仁勳再為自己上一道飯後甜點，從永康驅車進台南市區，來到孔廟附近的莉莉冰果室。突如其來的行程，讓現場旅客嚇到連忙掏出手機、相機合影。老闆透露，黃仁勳點了各種冰品，有水果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰、青芒果冰，更點了南部最台式的薑汁番茄，以新鮮蕃茄佐薑汁油膏，這才讓黃仁勳心滿意足飛回台北休息。