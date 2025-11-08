5兆男快閃台積》黃仁勳換紅衣總統級維安進場 張忠謀一原因缺席運動會
身價飆破5兆元的AI（人工智慧）霸主黃仁勳今（8日）現身台積電運動會，現場祭出總統級維安規格，採邀請制入場並將所有通道封閉管制，上午8點10分由台積電董事長魏哲家陪同入場，台積電員工嗨喊：「今年主題應改為仁來瘋。」
黃仁勳換台積紅衣高喊「一家人」
黃仁勳7日旋風抵台，結束台南台積電3奈米廠行程、吃完美食，晚間10點才回到台北。今起個大早南下新竹縣立體育場，他精神抖擻出席台積電運動會，一出場展現超強的親民魅力，台積電員工要求合影來者不拒，更以「一家人」來形容台積電與輝達的緊密關係。
「輝達是台積電的永遠夥伴，我們會一起成長。」黃仁勳為了融入現場，脫掉招牌皮衣、黑衣，換穿與魏哲家同款的台積電紅色運動POLO衫，「今天是非常特別的日子，我能被邀請來參加台積電的家庭日，自己感到非常榮幸。」此話讓現場氣氛熱到最高點。
張忠謀缺席 魏哲家率萬人喊「我愛您」
外界原預期黃仁勳難得現身台積電運動會，有望與台積電創辦人張忠謀形成世紀同框。「張董事長今天身體不太舒服未能親臨現場，但他和Sophie夫人（張淑芬）一定會透過轉播看大家。」話音剛落，魏哲家率上萬名員工高喊：「董事長我愛您，Sophie我愛您。」
看著台積電員工如此團結，黃仁勳再回憶往事，早年曾親筆寫信給張忠謀，才獲得造訪台積電的機會，「那封信開啟我們的友誼，奠定輝達與台積電長達數10年的合作關係。」他的這席話，引起眾人掌聲不間斷，現場氣氛猶如當前最火熱的AI，幾乎與晶圓廠爐火相媲美。
