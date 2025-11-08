「5兆男」黃仁勳首度出席運動會致辭高喊「台積電我愛你」 指未來有很多事要忙
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。黃仁勳以貴賓身分致詞，他說輝達、台積電的合作關係已超過30年，沒有台積電，就沒有輝達。台積電是「台灣的驕傲，也是世界的驕傲」，並多次高喊「台積電我愛你」。
台積電董座魏哲家以主席身分開場致詞，並向在場所有人介紹一位特別來賓。魏哲家笑稱，去年尊稱他為3兆男，今年他身價大增，變成世界知名的5兆男。
黃仁勳則以國語、台語與英文交錯發言，幽默自嘲「我的國語不太好」，但仍堅持親自表達感謝。他先用中文跟現場台積電員工打招呼，「我的台積電好朋友你們好！」他問現場所有人：「誰愛台積？」大家高喊：「我愛台積！」黃仁勳則回：「我也愛台積」；所有員工笑開懷。
他說，30年前，輝達跟台積電都是小公司，當然沒有今天那麼大、那麼好、那麼強。現在兩家都是國際級大公司，「未來有很多事要繼續忙，你們對NVIDIA幫助很大，謝謝你們幫我蓋輝達」。
黃仁勳說，「30年了，我也是你們的家人。沒有台積電，就沒有輝達。他稱讚台積電「尚讚」（台語），是「台灣的驕傲，也是世界的驕傲」，並多次高喊「台積我愛你」，展現深厚情誼。
他繼續說，自己今天來到這裡，是為了對大家親自感謝。38年前，台積電創立，輝達則於33年前創立。他也提到，30年前，自己寫信給張忠謀，他邀請我去台灣參觀台積電，那是他第一次回台灣。
講到這裡，黃仁勳感性表示，我希望他的身體趕快好起來，我會找時間去看他。最後他高喊，「台積電最棒，台積電我愛你。」
