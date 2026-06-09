5兆美元市值公司 輝達天花板到底在哪裡？
[NOWNEWS今日新聞] 輝達（Nvidia）市值已突破5兆美元，成為全球有史以來最有價值的公司之一，然而華爾街對沖基金巨頭、Third Point創辦人丹・羅伯（Dan Loeb）卻在最新播客節目中語出驚人——他不但不認為輝達市值見頂，反而直言這檔股票「仍被市場低估」，並嗆聲那些看空的人：「將來我們回頭看，會覺得那種想法很愚蠢。」
「谷歌曾是安全做空標的、亞馬遜也是」 但最後呢？
羅伯在《All-In》播客節目中直接挑戰市場上「輝達市值太大、好日子已過」的主流看法。他說：「我認為，將來我們回顧以往，會說當初那樣看待輝達是愚蠢的。」他表示，以未來兩至三年的盈利潛力來衡量，輝達「絕對」仍被低估。
羅伯指出，輝達龐大的5兆美元市值，已成為投資人心理上的一道障礙——許多對沖基金與多空策略投資者，因為這個數字讓他們本能地將輝達列為做空標的，但這種結構性的做空壓力，與輝達的基本面毫無關係。
羅伯援引歷史案例說：「谷歌曾是安全的做空標的，亞馬遜也是。」這兩家公司都曾因高估值被市場看空、估值陷入停滯，但最終均突破重圍創下歷史新高。他認為，輝達終將走出相似的走勢。
連續14季超預期 輝達基本面到底有多強？
這場看多論述並非無的放矢，輝達的財報數字足以說明一切。輝達最新財報顯示，第一季營收達816億美元，年增85%，資料中心運算營收更創下600億美元的歷史新高。執行長黃仁勳將此形容為「人類歷史上規模最大的基礎建設擴張」，並宣告「代理AI時代已經到來」。
輝達已連續14個財季營收、利潤雙雙超出市場預期。與此同時，公司宣布高達800億美元的股票回購計畫，並提高股息至每股25美分，向市場傳遞出強烈的信心訊號。
業內人士也指出，從預測的遠期本益比來看，輝達在目前全球最大的幾家科技巨頭中，估值反而相對便宜。微軟、谷歌、Meta等科技巨頭明年預計還將投入上兆美元採購AI資料中心基礎建設，意味著輝達的訂單仍將持續爆滿。
但羅伯自己做了什麼？言行之間的微妙落差
值得注意的是，羅伯的實際操作與他的口頭看多之間，存在一個耐人尋味的落差。
根據最新SEC申報文件，Third Point在2026年第一季大幅削減輝達持股，從約295萬股驟降至僅剩19萬股，幾乎砍掉了90%的倉位——這明顯是在高位獲利了結的戰術性動作。
換言之，羅伯口頭說輝達被低估，但他自己的基金卻選擇大幅減倉。外界解讀，這或許是他在為下一波可能的入場機會預留彈藥，也可能是對短期市場波動保持的謹慎態度。
台積電、SK海力士：羅伯押注的亞洲AI供應鏈
有趣的是，羅伯去年曾在Third Point的投資人信中披露，基金已建立南韓記憶體晶片製造商SK海力士與日本半導體設備製造商荏原（Ebara）的新倉位，認為這兩家公司是「AI基礎建設發展的最大受惠者」，估值合理且相較美國同業有顯著折價。
這個佈局邏輯與黃仁勳的亞洲戰略高度一致——SK海力士是輝達GPU不可或缺的高頻寬記憶體供應商，台積電則是所有旗艦AI晶片的製造核心。羅伯在唱多輝達的同時，也悄悄把賭注放在了輝達背後的亞洲供應鏈上。
從2023年至今漲近14倍 這場AI革命的主角還沒謝幕
自2023年初至今，輝達股價已累計飆升近14倍，把全球幾乎所有投資人都遠遠甩在後頭。然而羅伯的這番言論提醒市場：當所有人都在討論「輝達是否見頂」的時候，或許問題本身就問錯了方向。在AI算力需求仍在呈指數級成長的時代，輝達的故事，可能才剛走到第一個章節的結尾。
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