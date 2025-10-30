5公分「輸尿管腫瘤」險致腎衰竭！醫：無痛血尿勿輕忽

67歲林女士近期出現間歇性無痛血尿，原以為只是小問題，檢查後竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，並已造成腎水腫，確診為輸尿管泌尿上皮癌後，透過化療縮小腫瘤，再以達文西手術成功切除病灶並重建輸尿管，保住了腎臟功能。

電腦斷層顯示，左側輸尿管末端有一約5公分大腫瘤。（圖／台北慈濟醫院）

輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液輸送至膀胱儲存與排出。根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40-50例。臨床上，醫師會透過尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿後，便需高度懷疑腫瘤可能。

台北慈濟醫院許竣凱醫師指出：「長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。」

泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需要手術或採取其他治療策略。在手術選項中，雖然腹腔鏡手術具備傷口小、恢復快的優點，但受限於視野與操作難度，目前醫界多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主流。

許竣凱醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

許竣凱醫師解釋：「達文西手術在三維立體視野下，能精準切除腫瘤，並同步進行輸尿管與膀胱重建。以林奶奶為例，其腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接，完成重建。」他表示，若經完整切除，病人的五年存活率可達9成，但仍需定期追蹤，以降低復發風險。

許醫師提醒，由於泌尿上皮癌症狀並不明顯，建議高風險族群應定期接受健康檢查，如出現血尿亦應尋求專業醫師診斷，及早發現才能降低腎功能惡化與癌症擴散風險。林女士術後追蹤至今，病情控制良好，成為成功治療的案例。

