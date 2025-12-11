5公司福利一票年輕人都討厭 第一名讓人壓力大

根據《面試趣》與《比薪水》聯合調查的結果，員工最不喜歡的福利竟是「員工旅遊」。（示意圖／翻攝自Pexels）





不少公司為了提振員工士氣，會推出各種福利，但有些福利反而可能變成額外壓力，讓原本的「貼心措施」成為心理負擔。根據台灣面試心得分享平台《面試趣》與薪資查詢網站《比薪水》聯合調查的結果，員工最不喜歡的福利竟是「員工旅遊」。

雖然公司安排旅遊的初衷是增進團隊凝聚力，但對不少員工來說，旅遊反而變成壓力。主要原因有兩個，一是要和不一定熟悉、甚至不太合得來的同事相處，還可能被安排同房，行程也得照公司安排走，完全沒有自己的空間；二是常常得犧牲休假，有些公司甚至把參加與否列入考核，不去的人可能被標籤為「不合群」。對喜歡自己安排假期或偏好獨旅的人而言，這種福利根本不是放鬆，而是一種困擾。

排名第二和第三的則是「員工聚餐」與「尾牙」。這類活動同樣要求員工展現團隊精神，但常帶來社交壓力。如果不參加，可能遭主管關心甚至質疑，讓人感到尷尬。而公司聚餐通常安排在下班時間，需要額外投入時間與精力；尾牙活動更常要求上台表演或參加遊戲，還要取悅主管，對許多人來說，這不是享受，而是「被迫參與」的任務。

第四名是不少員工也抱怨的「零食櫃」。表面上看起來貼心，但實際上有些零食需要員工自己買或輪流補貨，對部分員工而言，這反而增加了責任感和壓力，並非完全免費或輕鬆的福利。

第五名則是「交換禮物」。這種福利要求自費購買禮物，還得揣測同事心理，避免挑錯禮物得罪人，增加社交焦慮。加上交換禮物多在年末或聚餐時進行，還可能帶來額外的時間與金錢負擔，讓原本應該愉快的氛圍變得緊張。

因此，即便公司安排福利的初衷是為了增加互動或提升士氣，但如果忽略了員工個人的偏好與時間安排，這些福利不僅可能達不到激勵效果，反而會成為額外壓力來源。

