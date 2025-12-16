5公尺長鬚鯨擱淺澎湖飄惡臭 研究單位人員跨海採樣

死亡鬚鯨因為海保署指定採樣物種，所以16日待研究單位派員跨海來取樣後才會掩埋。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣湖西鄉青螺虎頭山平台岸際，昨（15）日被岸巡巡邏人員發現5米長鬚鯨擱淺岸際且死亡多時，個體狀況分級已明顯腐爛，皮膚脫落、發臭、脹氣、肌肉水解、骨關節分離且都已飄出惡臭。不過，因為鬚鯨為海保署指定採樣物種，今日中華鯨豚協會將派員跨海抵澎採樣，科博館也會派人抵澎進行DNA調查紀錄。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊興仁線上巡邏組，是昨日下午3時20分許，在青螺進行例行性岸際巡邏任務，行徑虎頭山平台岸際，聞到空氣中飄散濃厚臭味，於是循味搜尋而發現死亡大型鯨豚，因此立即回報海龜鯨豚救援群組前往現場進行處理。

5米長鬚鯨15日被發現擱淺湖西鄉青螺岸際，且死亡多時，個體狀況已明顯腐爛。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

這大型鯨豚屍體經丈量長500公分、寬100公分，判定品種為鬚鯨類，個體狀態因已明顯腐爛判斷為4級。原本已不具研究價值，依慣例採就地掩埋，但由於鬚鯨為海保署指定採樣物種，因此今日中華鯨豚協會、台中自然科學博物館，都會相繼派員跨海前來採樣，後續還會進行DNA及品種確定等。

等採樣完畢後，再配合潮汐安排機具直接就地掩埋。

