5公斤856元！日本超市米價再創歷史新高

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日本放送協會》(NHK)15日報導，截至5日，日本超市米的平均售價創下歷史新高，5公斤裝米的平均價格為4316日圓(約台幣856元)。

據報導，日本農林水產省的一項調查涵蓋全國約1000家超市。與前一週相比，米價上漲81日圓(約台幣16元)，這是米的平均價格連續第二週上漲。

最新數據顯示，米價創下自2022年3月開始調查以來的最高紀錄，超過今年5月中旬創下的4285日圓(約台幣849元)紀錄。

農林水產省指出，導致米價上漲的因素包括新米價格持續高漲，以及價格較低的政府儲備米銷售下降。

另一項針對全國約6000家超市、藥局和其他零售商的調查顯示，5公斤裝米的平均價格為4444日圓(約台幣881元)，這個數字也創下自今年2月開始該調查以來的最高紀錄。

