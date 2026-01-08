5共和黨參議員「跑票」限制對委國再動武 川普批愚蠢至極

美參院通過程序性表決，限制美國總統川普對委內瑞拉再動武。

美國聯邦參議院通過關鍵程序性表決，決議禁止美國在沒有獲得國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。另一方面，委內瑞拉臨時總統上任後，首度宣布釋放「大批」囚犯。（戚海倫報導）

美軍3日突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。法新社報導，在包括5名共和黨參議員的跨黨派支持下，美國聯邦參議院通過了關鍵的程序性表決，內容禁止美國在沒有獲得國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。而實質投票預計在下週進行，如果通過，將是數十年來，國會在限制總統單方面採取軍事行動上最強硬的立場之一。

報導指出，預計這項決議將在聯邦眾議院面臨巨大阻力，在美國總統川普可能行使否決權的情況下，幾乎無法通過。川普已經透過社群平台，強力抨擊投下贊成票的5名共和黨參議員，批評他們是「愚蠢至極」，指責他們「永遠不應該再當選公職」，批評這些參議員「試圖削弱我們保衛國家與作戰的權力。」

另外，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯上任後，宣布釋放「大批」囚犯，也包括部分外國人，報導指出，這顯然是對美國推翻馬杜洛之後所做的讓步。釋放囚犯的消息是由羅德里格斯的哥哥，也就是國會議長荷黑宣布。他聲稱，為了「和平共處」，將立即釋放「大批委內瑞拉人及外國公民」，但沒有說明具體人數。