5共和黨議員倒戈! 美國會反制川普 參院動用《戰爭權力法》槓上白宮

美國聯邦參議院於今（9）日以 52 票贊成、47 票反對的結果，表決通過一項涉及《戰爭權力法》（War Powers Act）的決議案，目的在限制總統川普（Donald Trump）在未經國會明確授權的情況下，對委內瑞拉採取進一步的軍事敵對行動。 圖：翻攝自 X rainbow7852

[Newtalk新聞] 據美國「國會山莊報」（The Hill）、《法新社》報導，美國聯邦參議院於今（9）日以 52 票贊成、47 票反對的結果，表決通過一項涉及《戰爭權力法》（War Powers Act）的決議案，目的在限制總統川普（Donald Trump）在未經國會明確授權的情況下，對委內瑞拉採取進一步的軍事敵對行動。

這次表決展現罕見的跨黨派合作，全體民主黨參議員在 5 名共和黨參議員的加入下，共同推動這項決議。提案人之一、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）在會後表示，空襲他國首都並推翻其領導人是明顯的戰爭行為，而美國憲法並未賦予總統這種權力。

美國眾議員艾波蘿·狄蘭妮呼籲就美軍逮捕馬杜洛一事對川普提出彈劾案。 圖 : 翻攝自X / Nexta

面對參議院的制衡，白宮方面迅速作出強硬回應。副總統范斯（J.D. Vance）在記者會上重申川普政府的立場，他本人也認同，「每一位總統，不論是民主黨或是共和黨，都認為『戰爭權力法』在根本上是虛假且違憲的法律」。他說：「這不會改變我們接下來幾週、幾個月內如何執行外交政策。」

川普本人則在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上發文痛批，稱那些投下贊成票的共和黨人「應感到羞恥」，「共和黨人應該為那些與民主黨人一起投下贊成票的參議員感到羞恥，因為他們試圖削弱我們保衛國家與作戰的權力。」

美國總統川普派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛未經國會授權，引發國會不滿。 圖：翻攝自烏克蘭軍聞社的Ｘ

儘管參議院通過了決議，但其法律效力仍面臨重重阻礙，雖然參議院預計下週進行最終表決，但一項類似的決議上個月才在聯邦眾議院遭到否決。而即使決議在國會兩院均獲得通過，最終仍需川普簽署方能生效。外界普遍預期川普將行使否決權，屆時國會須有三分之二的絕對多數才能推翻否決。

根據美國憲法第 1 條第 8 款，宣戰權歸屬於國會。然而，1973 年越戰時期通過的《戰爭權力法》雖要求總統動武前需知會國會，但在實際操作中，行政與立法分支對此權限的界定長期存在爭議。

