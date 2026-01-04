5共艦.1公務船.1空飄氣球擾台 國防部:全程嚴密監控

國防部偵獲中共空飄氣球1顆，國軍全程掌握其動態。 圖/國防部

[Newtalk新聞] 國防部今（4）日發布臺海周邊海、空域動態指出，統計自昨（3）日上午6時起至今日上午6時止，國軍於台海周邊偵獲共艦5艘及中共公務船1艘，持續在相關海域活動，國軍已運用任務機、艦艇及岸置飛彈系統，全程實施嚴密監控與適切應處。

此外，國防部指出，上述時段未偵獲任何共機活動，因此未提供航跡圖相關資訊；另在空中動態方面，國防部表示，於該期間共偵獲中共空飄氣球1顆，國軍全程掌握其動態，並未對我方安全造成影響。

