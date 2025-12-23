5分鐘吞2張罰單！屏東竹農怒了：廢竹材沒處去 民代共提解方

屏東市海豐地區是屏東縣最重要的綠竹筍產地，竹農清園後的竹材無處去化，常因露天燃燒而被環保局開罰。（羅琦文攝）

竹農在竹林清園時，對於大量廢竹材無處去化，過去多採露天燃燒，但常面臨環保局開罰。立委鍾佳濱23日與屏東縣議員李世斌、方一祥、梁育慈聯合舉行「綠竹筍農業廢棄物處理問題說明會」，竹農群情激憤，紛紛要求改善前先給予勸導期，不要直接開罰。鍾佳濱籲請竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助改善，以解決困擾問題。

屏東竹筍近年持續推展真空包裝增加銷量，但剩餘竹材處理不易，對產業發展構成隱憂。隨著環保意識抬頭，農民就地焚燒剩餘竹材，紛紛遭到檢舉開罰。海豐當地市民代表古富財及5位里長張世昌、陳振武、游英貴、蔡國忠、蔡晉成紛紛向各級民代陳情，希望研議解決方案，避免空氣汙染及農民受罰。

屏東竹農常因無法處理清園後的廢竹，就地燃燒而遭環保局開罰，立委鍾佳濱（右三）、屏東縣議員李世斌（右二）、梁育慈（右一）、方一祥（右四）聯合舉行綠竹筍農業廢棄物處理問題說明會。（羅琦文攝）

鍾佳濱邀請農糧署與會，以嘉義縣大林鎮的農業剩餘物循環場域計畫成果為例，說明在嘉義縣政府、農糧署、工研院及合作社共同合作下，建置每年可去化2.2萬公噸的竹材循環場，除了可將剩餘竹材破碎造粒為生質能燃料，細破碎後的竹屑也可作為蕈菇類栽培的原料。

農糧署指出，屏東縣竹筍種植面積為318.84公頃，其中屏東市海豐地區約81.12公頃，竹農可依既有方式，委託伐竹工班或自行疏伐清園作業，農糧署輔導的高雄市大樹區果樹枝竹循環場，可協助竹農將剩餘竹材破碎，作為敷蓋、堆肥原料或直接回歸農地使用，增加土壤有機質，或是將竹材破碎後集中清運至循環場域加值化利用，不需另外支付費用。

但竹農認為問題短期內無法解決，農民已經很辛苦，還常面臨環保局直接開罰，甚至還有人5分鐘被開2張罰單。竹農一個個大吐苦水，紛紛要求環保局以勸導代替開罰單，否則竹農只好將廢竹枝載到縣政府，不然只能看破不種了。

李世斌表示，他接獲許多竹農陳情，希望環保局先勸導，不要直接開罰單。方一祥建議成立產銷班，爭取中央補助產銷班集中處理。梁育慈表示，若有人檢舉空污，環保局到場無作為，「會被抓去關」，所以環保局也有規定要依循，3位議員將共同研議在現行法規下，能否給予竹農緩衝期。屏東市代古富財則建議，政府補助竹農處理費。

鍾佳濱表示，綠竹筍剩餘竹材焚燒，不論對居民或農民都是困擾已久的問題，過去農民疏伐後的老竹作為廢棄物，只能焚燒或花錢清運，現在隨著環境永續的意識提升，剩餘竹材的資源化再利用，不只解決環境問題，同時創造新的經濟價值。

鍾佳濱說，屏東縣作為農業大縣，他要求農糧署積極與屏東縣政府合作輔導農民，也請竹農成立產銷班，他將向中央爭取補助經費，解決長期困擾竹農的廢竹枝處理問題。

