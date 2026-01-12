5分鐘就出事！醫示警冬天洗澡「5大NG行為」：小心冷休克

生活中心／倪譽瑋報導

黃軒醫師分享冬天洗澡禁忌，防猝死的關鍵在避免溫差、讓血管來得及反應。（示意圖／資料照）

天冷洗澡為什麼會猝死？胸腔暨重症專科醫師黃軒發文說明，進入比室內寒冷的浴室馬上脫衣服，身體進入冷休克模式，血管急遽收縮，此時又洗熱水讓血管擴張，心臟負擔大；因為瞬間溫差，不少人是在「洗澡的前5分鐘」或「洗完站起來那一刻」倒下。他也提出5項冬天洗澡禁忌，例如不暖身直接脫光、洗完立刻衝出浴室吹冷風等，還有冬天怎麼洗澡的建議。

進浴室冷休克搭配熱水 黃軒提醒：血管負擔大

黃軒指出，冬天洗完澡倒下來的案例，在急診與加護病房時有所聞，冬天洗澡最危險的不是水太熱，而是溫差。他說明，冬天家裡溫差最大的地方不是門口「而是浴室」，客廳約18度、臥室20度、浴室直接掉到10至12度，「你一脫衣服，身體立刻進入『冷休克模式』，交感神經暴衝、血管急速收縮、血壓瞬間飆升」。

當人進浴室、血管收縮之時開熱水，血管又被迫快速擴張，黃軒形容，這種冷到熱的劇烈切換，「對心臟與血管來說，就像被來回拉扯的橡皮筋。」對高血壓、心臟病、長者、糖尿病（自律神經反應慢），還有長期熬夜、脫水的人特別危險；在溫差大波動下，浴室不是洗掉疲勞，而是「差點洗掉血壓與生命的地方」。

天冷洗澡為什麼會猝死？冬天洗澡禁忌？

黃軒引述研究詳細說明，冬季洗澡時，人體同時承受三重壓力「冷暴露：脫衣瞬間血壓上升」、「熱水刺激：血管擴張、血壓快速下降」、「站立與彎腰：回心血量改變，容易頭暈、昏厥」，因此很多人非在洗澡過程中出事，而是在洗澡的「前5分鐘」或「洗完站起來那一刻」倒下。

他也點名，以下5洗澡行為在冬天疊加起來，直接變成「高風險組合技」：

一、洗前不暖身，直接脫光

二、浴室冰冷，沒有任何暖氣

三、水溫一次開到很熱

四、洗太久、蒸到頭昏

五、洗完立刻衝出浴室吹冷風

冬天怎麼洗澡？

除了NG行為，黃軒也分享「保命型」冬天洗澡順序，洗澡前，確保浴室溫度不低於18度，可先以暖氣加溫3至5分鐘，或讓熱水流一下，以水蒸氣升溫；待適應浴室溫度再脫衣服。

洗澡時，水溫「溫熱」即可，不必「燙」；清洗順序建議先沖腳，再來是小腿、手臂，之後到身體；而為了避免「洗太久、蒸到頭昏」的狀況，洗澡時間應控制在10到15分鐘內。

洗完澡後，應避免立刻彎腰、蹲下，建議先站著擦乾、穿好衣服，接著在浴室坐1到2分鐘再走出來，以防止身體承受「溫差暴擊」。

資料來源：黃軒醫師

