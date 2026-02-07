5分鐘快速認識汽車保險
多數民眾買車時最注意的莫過於品牌、車款、配備、車貸金額，搞定這些就開心領了新車上路去，卻忽略了也是相當重要的「汽車保險」，沒汽車保險保障就上路……很危險滴！
只是即便有心想搞懂並投保汽車保險，在看到一拖拉庫的名稱，如強制險、第三人責任險、車體險、超額責任險…..之後，再強的求知慾恐怕也是瞬間就被澆熄了吧！
不過別擔心！只要瞭解、掌握正確的觀念與架構，汽車保險並沒有你想像中的那麼難喔！現在就跟著小編一起來認識『汽車保險』。
汽車保險轉嫁你無法預知的風險
所謂保險，就是要『轉嫁未來可能發生而自己無法承擔的風險』。日常生活中會遇到的風險很多，小到走在路上被小石頭絆倒受傷，大則像是開車路上跑不小心發生車禍事故，在求償意識高漲的現代社會，車禍意外事故到底會需要賠多大的一筆錢？這是事先完全無法預測得知的！
〝車禍鉅額賠償金〞成為車主們會面臨的最大風險，因此花小錢(保費)投保汽車保險，就可將這個風險轉嫁給保險公司，避免自己背負沉重的經濟壓力，所以你說汽車保險是不是很重要呀！
汽車保險商品類型可分為「強制險」與「任意險」，強制險是政府規定每輛汽、機車都必保的險種，任意險的範圍就很廣了，舉凡強制險之外的都是，像第三人責任險、竊盜險、車體險等等都可叫做任意險。若從保障對象來分則有：對方駕駛、對方乘客、我方駕駛、我方乘客、我方車輛、對方車輛、路上其他行人，每個保障對象都有相對應、可投保的車險商品。面對琳瑯滿目的車險商品，不一定每個商品你都要知道(除非你想當業務人員)，但車險4大主險及部分附加險，你一定要知道！
買汽車保險 自己的需求才是重點
汽車保險4大主險為強制險、第三人責任險、車體損失險、竊盜損失險，發生車禍事故時，用來賠償給對方駕駛、乘客、路上其他行人的是強制險與第三人責任險，賠自己車輛的則是車體險，竊盜險顧名思義就是愛車被整個偷走時，自己會獲得保險公司理賠。而考量到車主因為開車習慣與需求不盡相同，保險公司又衍生設計出各種附加險商品，讓車主可視自己的需求任意加保，讓自己和愛車的保障更完整。
以下為大家簡介車險4大主險及其常見的附加險種：
一、強制險
政府規定必保，但只賠死亡(200萬元)、失能(200萬元)與傷害醫療(20萬元)，保障額度低，而且傷害醫療的給付項目也只有急救費、診療費、接送費跟看護費。
另外強制險的保障對象並未包含被保險汽車的駕駛人，如與其它車輛發生交通事故，可向對方車輛的保險公司或特別補償基金申請強制險理賠；但如果是不涉及與其它車輛的交通事故(單一汽車交通事故)，像是自撞、自摔，就不能申請強制險理賠。
＊附加險種
駕駛人傷害附加條款(限車主本人)：
當單一交通事故發生時，肇事駕駛自己有受傷的話是無法申請強制險賠付的，如果有投保此項附加條款就能申請理賠，但保障對象只限車主本人。
駕駛人傷害(單一汽車交通事故)附加條款：
也是賠付肇事駕駛自己的醫療費用，而且只限單一汽車交通事故….就是自撞電線桿、護欄之類的沒有涉及第二輛車子的事故，但它的保障對象就有擴大到只要經車主同意而使用車輛的所有駕駛人。
二、第三人責任險
傷害醫療與財物損失都有賠，保障額度高低可自行選擇，重點是第三人責任險的傷害醫療賠付範圍比強制險要來得廣，像是喪葬費、精神撫慰金等都包含在內。不過第三人責任險的賠付對象只限對方與路上受到波及的其他人，至於車上駕駛與乘客的保障就要再另外加保相關的附加險種囉！
＊附加險種
超額責任附加條款：是近年來夯到不行的車險商品，理賠額度相對其他車險要高出許多，若擔心撞到超跑、高檔進口車而必須負擔高額賠償金，建議可投保此項商品。
附加駕駛人傷害保險：附加在第三人責任險之下的這項商品，保障對象主要是我方駕駛人，經車主同意而使用車輛的駕駛人都可納入保障對象中。
乘客體傷責任附加條款：發生事故時，如果肇事責任是在我方且有被請求要負賠償責任時，就會賠付我方車上乘客的醫療費用，強烈建議平常會需要接送小孩、另一半上下班(學)的車主投保此項商品。
失能責任增額附加條款：發生車禍事故若是造成對方不幸失能，法院判賠的金額往往百萬起跳，甚至高達千萬元都有，若不幸造成對方失能而被求償天價理賠金時，此項商品就可派上用場。
附加車內寵物意外保險：是市場上第一張針對寵物行車風險提供保障的寵物險保單，在保單有效期間內，車主駕駛被保險汽車不幸發生交通意外事故導致車內不論是車主或是他人所飼養的喵、汪星人受傷、死亡，都可申請理賠。
三、車體損失險
又分為甲、乙、丙式，3式的差別在於承保範圍，但都是賠付自己愛車的毀損維修費。
＊主險種
甲式—承保範圍最廣，除了基本的與車碰撞、傾覆、其它碰撞、閃電雷擊爆炸、火災、拋擲物或墜落物導致車體毀損滅失之外，承保範圍還包括不明車輛/物體之碰撞、擦撞、刮損以及第三者之非善意行為。
乙式—承保範圍較甲式小，與車碰撞、傾覆、其它碰撞、閃電雷擊爆炸、火災、拋擲物或墜落物導致車體毀損滅失。
丙式—是三式中承保範圍最小的，保障範圍只有與車碰撞。
＊附加險種
許可使用免追償附加條款：車子借朋友開，萬一不幸發生車禍意外導致愛車受損，如果有保車體險，保險公司雖然會先賠付維修費用，但依法保險公司在事後是可以跟你的朋友追討這筆維修費喔！但是在投保車體險的同時也加保了此項附加條款，那麼保險公司就不會跟你的朋友追償囉！
颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款：台灣颱風多、地震多，近年因氣候變遷，常見致災性的豪大雨造成許多汽車泡水，或是因地震造成愛車毀損，一般的車體損失險並不會賠付天災所造成的毀損，若有投保此項商品即可賠付因天災所造成的愛車損失(天災種類需以保單條款為主)。
四、竊盜險
愛車因被偷、被竊、被搶導致整輛汽車不見，保險公司會依保險契約約定的內容支付賠償金給車主。
＊附加險種
零件、配件被竊損失附加條款：常見車內重要零件被偷，但因為竊盜險保障範圍不包含零件被偷，因而衍生出此項商品。
汽車保險商品當然不只上面提及的這幾種而已，建議車主們在最基本的強制險+第三人責任險之外，更要依自己的用車狀況和需求、車險預算來思考需再加保哪些汽車險，如此一來才能以可接受的預算買到最完整的車險保障。
至於汽車保險費用，保費計算會受到車主的年齡性別、廠牌車款及投保記錄等眾多因素的影響而有不同，建議大家可直接先上網做汽車保險保費試算。現在幾乎各家產險公司都設有網路投保網站，車主們可在網站上依自己的需要購買汽車險商品，輕輕一按就可試算出保費數字，不滿意就調整商品組合或保額(試上百遍也不會被白眼唷)，試到滿意再買都ok喔！有興趣就來汽車保險試算保費傳送門
