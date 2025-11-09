5分鐘檢查一次地板有無落髮… 只是愛乾淨？其實強迫症上身了
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
有些人愛乾淨，但若「清潔」成為焦慮來源、甚至干擾生活，可能就不只是單純的潔癖。台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻提醒，所謂的「潔癖」有時其實是強迫症或強迫人格的表現，兩者雖名稱相似，實際上卻是不同的心理狀態與治療方向。
門診就有一名年近6旬的家庭主婦，長年陷入莫名焦慮與失眠，每天最耗時的事，不是煮飯或打掃，而是反覆「檢查家中地板是否有落髮…」即使剛檢查過、確定地板乾淨，幾分鐘後仍忍不住再度查看，往往得反覆十多次才罷休，最嚴重時，甚至連外出買菜途中，也會突然折返家中再次檢查。
楊逸鴻說，雖然外人看來都認為她是「潔癖」，但細問起來，婦人家中除了地板一塵不染外，其他地方反而因此沒空整理而雜亂不堪。這一類重複、無法控制的行為，正是強迫症的典型表現。
楊逸鴻表示，強迫症患者常出現強迫思考與強迫行為，即明知不合理、卻無法停止的念頭或動作。若症狀造成生活困擾，建議接受治療。過去治療以心理諮商為主，效果有限；隨著精神科藥物進步，現今多採用抗憂鬱劑為主的藥物治療，有時輔以抗焦慮或抗精神病藥，效果良好。大多數患者經一年穩定治療後，大腦功能可恢復平衡，並逐步停藥。
強迫人格則不同，楊逸鴻指出，像門診另一名主婦，雖同樣重視整潔，但檢查地板後若沒發現髮絲，一天內就不再重複檢查，只是對整體秩序要求極高，桌椅要對齊、毛巾四角要平整、冰箱內食物要分類排列，家中總是一塵不染，導致她常為趕進度、力求完美而焦慮不安，甚至因家人打亂秩序而動怒。
楊逸鴻說，強迫人格的患者多追求秩序、完美與控制感，有時甚至表現在「囤物」傾向，捨不得丟東西、覺得物品將來一定有用。雖不一定需要治療，但若已造成家庭衝突或生活壓力，仍建議尋求協助，以心理治療為主，必要時可搭配抗焦慮劑、抗憂鬱劑或安眠藥，效果通常良好，症狀穩定後可逐步停藥。
楊逸鴻提醒，強迫相關問題並非意志薄弱或「太愛乾淨」，而是大腦功能暫時失衡的表現，潔淨與秩序本身沒錯，但當它變成壓力，就需要學習適度放手。只要過度追求完美、整潔或檢查行為，並已導致焦慮、失眠或家庭緊張，就應及早尋求專業協助。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
