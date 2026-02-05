5分鐘洗臉施凱爾「跪中行程」 英保守黨黨魁：除帶回Labubu啥都沒談成

編譯張渝萍／綜合報導

英國首相施凱爾上月底結束爭議滿滿的訪中行程，回國後馬上在國會受到保守黨領袖巴登諾克洗臉。短短五分多鐘字字珠璣，將施凱爾軟弱屈服於中國的「跪中行徑」，用最簡單易懂的方式呈現在所有人眼前。這段影片很快就在網路上廣傳，片中也可看到施凱爾臉垮無法反駁。

巴登諾克甚至嘲諷施凱爾還沒上飛機，就先付贖金，為「中國最大監控基地」超級大使館擴建案開綠燈，「首相除了行李箱那個Labubu玩偶之外，他幾乎是空手而回。希望他記得檢查玩偶有沒有監聽器。」

英國首相施凱爾上月底結束爭議滿滿的訪中行程，回國後馬上在國會受到保守黨領袖巴登諾克洗臉。（圖／翻攝畫面）

保守黨黨魁反駁施凱爾「孤立主義」指控

保守黨黨魁巴登諾克開頭先回擊工黨指控上一任保守黨政府是「孤立主義」，稱上一屆保守黨不但在俄羅斯侵略烏克蘭議題中「給出全球最積極、最早的回應」，還簽署了關鍵的澳英美三方安全伙伴（AUKUS）戰略同盟，此外更簽了英國脫歐後規模最大貿易協議《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

巴登諾克火藥味十足對著商務大臣說：「商務大臣問說我們（保守黨政府）簽了多少自由貿易協定FTA？我們簽了英國脫歐後最大的貿易協議CPTPP，使英國正式進入包含日本在內的11個印太國家經貿合作圈。他是在問我這個嗎，我當然知道那個協議，因為那我簽的！」

巴登諾克接著表示，她樂見施凱爾與長期盟友日本加強合作，但她馬上集中砲火猛攻施凱爾對中國的退縮。她表示，當然英國得和中國往來，「儘管他們是一個試圖破壞我們利益的威權國家，儘管有時他們就在這座國會的牆內監聽我們，儘管他們資助世界各地來監視我國，這些都是無可否認的事實。是全球強權，也是無法忽視的經濟現實。」

巴登諾克：施凱爾短視近利又軟弱

巴登諾克強調，他們並非質疑首相與中國往來，而是「他軟弱又短視近利的作法」。她稱首相的談判手法一向是「把一切都給出去，然後希望對方會因此對她好一點，首相甚至飛機都還沒上，就已經展現出他願意不惜一切，證明自己和中國關係很好的樣子。」反之，中國則是透過每一次互動來爭取更有利的談判位置。

巴登諾克暗諷：「撇開他行李箱的那個Labubu玩偶不說，首相幾乎是空手而回。噢對了，希望他確認過那個Labubu有沒有被裝竊聽器。」

她點名蘇格蘭威士忌關稅，「如果首相願意像我兩個禮拜前，實際跟威士忌業者談過，那他就會知道，他們真正需要的是便宜能源與更低的整體稅負」，接著巴登諾克開啟一連串砲轟，稱施凱爾自豪的免簽入境中國，「中國早就對其他國家提供這種待遇，這成果根本配不上一次首相級的訪問。」

批中國解除對英議員制裁是「沒用禮物」

此外，她還怒批，首相竟然把中國解除四名保守黨國會議員制裁當成偉大外交勝利，「好像是施捨給我們一樣。」

巴登諾克說：「我要告訴他，那些議員之所以被制裁，就是因為他們勇於對抗中國，他們挺身反對人權侵害，敢用他不敢用的方式挺身對抗中國監聽我國議員，那些人根本不想去中國，中國自己也知道，他們知道自己在給他（施凱爾）一個沒用的禮物。」她還表示：「為何我們英國首相就看不出來？」

施凱爾與習近平會面，他表示希望英中兩國建立「更成熟、更細緻」的關係（圖／翻攝自X平台 @SpoxCHN_MaoNing）

點名中國超級大使館是首相訪中「贖金」

接著巴登諾克點名中國正準備在倫敦市中心改建大型間諜據點（擴建超級大使館），而這個擴建案，是首相登機前就必須先付的「贖金」，得開綠燈讓中共擴建才得以訪中。巴登諾克說：「我絕不允許英國被這樣挾持。」

巴登諾克繼續批，施凱爾把英國在談判桌上談成更弱勢的國家，認為他的整體經濟與環保政策就是要讓英國「去工業化」，然後轉身買中國的物品，如中國製風力機、太陽能板、電動車電池等等，「然後這些產品全都來自一個每隔一周就新蓋一座燃煤發電廠的國家，他有跟中國談過這點嗎？」

施凱爾臉垮低頭無法反駁。（圖／翻攝畫面）

沒為黎智英爭取半毛、也沒阻止中國援助普丁

最後她還問，施凱爾在這次訪問中有為黎智英爭取到什麼，答案是「沒有」，「中國有承諾停止提供燃料給普丁戰爭機器嗎？沒有。為正在被奴役的維吾爾人帶來什麼改變？完全沒有。中國有同意停止網路攻擊嗎？有嗎？我們都心知肚明。」

巴登諾克表示，這顯示中國展現實力，然後英國被牽著鼻子走，「難怪習近平會稱讚工黨，因為真正挺身捍衛英國的是保守黨」。

