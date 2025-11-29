5分鐘竄燒32層樓！宏福苑「前後對比」慘況曝

宏福苑大火連燒7棟樓，其中最先起火的「宏昌閣」，大火是在5分鐘內，竄燒32層樓。目前香港政府，初步定調起火點是，低樓層的棚網，但火勢蔓延的原因，是建商因施工封窗的保麗龍板。因此有香港建築專家認為，這次傷亡慘重，關鍵不是火災成因，而是火勢蔓延太快。

香港宏福苑大火在5分鐘內竄燒32層樓。（圖／達志影像美聯社）

香港新界宏福苑大樓發生嚴重火災，造成重大傷亡，被形容為「香港世紀大火慘案」。大火從低樓層的棚網開始，迅速蔓延至高層，不到5分鐘就延燒至32層樓。根據港府初步調查，起火點位於宏昌閣低樓層的棚網，而俗稱保麗龍的發泡膠板是火勢迅速蔓延的主要原因。火災現場慘烈，大樓外牆被燒得焦黑，部分竹棚鷹架坍塌，綠色棚網嚴重受損。

從現場照片可見，宏福苑大樓被綠色棚網覆蓋，矗立在香港新界。內部畫面顯示，從門外的電梯到套房內部，曾經是許多家庭居所的空間，如今全都被無情的大火摧毀。大樓外牆燒得焦黑，部分竹棚鷹架已經垮塌，綠色的棚網如同掉漆一般，火災前後的對比照，相當怵目驚心。

港府初步調查指出，保麗龍板是火勢蔓延的關鍵因素，它讓大火從外部燒進室內，當窗戶因高溫爆裂後更加劇了火勢。然而，香港建築專家黃鑫炎向CNN表示，這次傷亡慘重的關鍵並非火災成因或火勢迅速蔓延，而是疏散時間的問題。他解釋，火勢不到5分鐘就已延燒32層樓，但要完成疏散至少需要10到20分鐘。

據了解，建築物的火災警報器在火災發生時都沒有啟動，消防人員正在調查起火原因以及安全管理是否存在問題。此外，火場溫度可達500度，加上樓梯間狹窄，大大增加了救火與救人的難度。這些因素環環相扣，最終導致了這起香港嚴重的火災慘案。

