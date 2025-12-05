5分鐘認識赤嵌樓的前世今生

赤嵌樓推出全新展演內容《從地圖裡發現，荷治－清末台南城市紋理變遷》短片，以五分鐘時間，快速回望赤嵌樓的前世今生。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

只需五分鐘，即可快速回望赤嵌樓的前世今生！赤嵌樓正進行展示升級工程，推出全新展演內容《從地圖裡發現，荷治–清末台南城市紋理變遷》短片，正於文昌閣一樓正廳開播，帶領觀眾從古地圖視角，重新理解城市發展脈絡。文化局表示，隨著修復工程進入最後階段，深受民眾喜愛的藝術工程圍籬畫〈小封神〉，也將以動畫形式於蓬壺書院重新登場。

赤嵌樓位於歷史城區核心，自古商業繁盛、廟宇林立，美食與人文交織，是國內外旅客必訪地。為讓民眾更深入認識赤嵌樓，文化局持續打造兼具知識性與觀賞性展示內容，與成大歷史系教授黃恩宇團隊合作，以十三份歷史地圖製作短片，解析荷治至清末城市結構變化，連結古今街景。

蓬壺書院北側廂房以「赤嵌，人間畫卷」為主題，展示台灣接受現代美術教育觀點下的赤嵌樓風貌；自「全台首學」設立後，台南不只是教育體系起點，也是藝術創作沃土，許多藝術先行者來到赤嵌樓，為它留下美麗身影，在許多美術藏館協助下，文化局集結立石鐵臣、郭柏川、蔡草如等藝術家前輩作品，以數位播映方式，展現不同觀看角度、不同詮釋風格的赤嵌樓。

除文昌閣內的新影片，由許丙丁創作、蔡濰任手繪的「小封神」連環畫，透過動畫與繪畫並行形式，在蓬壺書院南側廂房動起來，伴隨蘇俊穎掌中木偶劇團團長蘇俊穎獻聲，台語詩人程鐵翼詩句迴盪於展間，彷彿書院裡曾經的朗朗讀書聲，縈繞不絕。因應工程圍籬拆除，即日起至三十一日，文昌閣出入口將改由海神廟左側階梯進入。