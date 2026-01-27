5分鐘闖18次紅燈！警口袋戰術逮無照 最高罰17萬

新北市 / 綜合報導

新北市三峽的員警，前(25)日凌晨遇到一輛違規闖紅燈的機車，準備上前攔查，沒想到騎士竟然當場拒檢，還逃跑，一路騎了將近8公里，只花了5分多鐘，又連闖18次紅燈，幸好警方提前預判，騎士逃跑的方向，運用封閉性攔阻的策略，將這名無照的邱姓騎士逮捕歸案，而騎士也必須為自己的脫序行為，吃上29張金額罰單，其中最高金額高達17萬元。

員警VS.員警說：「要去哪攔截圍捕，(往三鶯橋)。」無線電發出號令，警車一路鳴笛按喇叭，員警開著巡邏車，十萬火急追捕拒檢騎士，員警VS.員警說：「大貨車後面，大貨車後面。」路口明明綠燈卻停滿了車，騎士不死心，往車陣中鑽了出去，但他沒料到，員警VS.騎士說：「下來，下來。」原來早有另一組員警等在前方，守株待兔要騎士自投羅網，立刻上前將人拉下車，員警VS.騎士說：「蹲下來啦，跑什麼跑，公共危險依法對你逮捕。」

兩人被警方壓制，騎士也被帶回，而警方能這麼快逮到人，全因為警方他們預判逃跑方向，通知其他組員警，將車停在在路口，巧妙利用車陣，讓機車速度慢下來，最後成功攔截。

事發在25日凌晨12點，新北市鶯歌區，姓騎士載著江姓男子在中山路上違規闖紅燈，被警方盯上但騎士拒檢逃竄，近8公里22分鐘的路程，只耗時5分鐘，而且沿途闖了18次紅燈，警方邊追邊預判逃跑位置，使出口袋戰術攔截圍捕，無照的邱姓騎士公危送辦。

邱姓騎士因為無照，心虛逃逸闖了18次紅燈，逆向行駛4次所有的違規加起來，一次吃上29張金額高達17萬多的罰單，新北市三峽分局鶯歌分駐所副所長胡文忠說：「危害其他的用路人安全，立即啟動快打警力實施攔截圍捕，並於三峽區復興路與隆恩街口，以優勢警力運用口袋戰術將車流截停後，成功將該車攔停。」騎士無照上路加速逃逸，對用路人造成威脅，警方祭出封閉性攔阻，口袋戰術收服不法騎士。

