即時中心／顏一軒報導

紀錄台灣在2024年世界棒球12強賽奪冠紀錄片《冠軍之路》元旦上映，不僅上映當天票房衝破862萬，打破「台灣影史紀錄片首日最高票房」的紀錄，上映首週票房更衝破2569萬，掀起台灣紀錄片市場前所未見的熱潮。綠委蘇巧慧今（7）日在樹林秀泰影城邀請運動部長李洋，導演龍男．以撒克．凡亞思，與新北鶯歌工商、尖山國中、二橋國小、民安國小、福營國中等五校棒球校隊師生近220人，一同進場重溫12強奪冠的感動瞬間。她勉勵小球員只要持續努力、永不放棄，終能在更大的舞臺上發光發熱。新北市議員廖宜琨、陳乃瑜、鍾宏仁、黃淑君共同出席。





廣告 廣告

蘇巧慧說，這已經是她第五次看《冠軍之路》，但仍忍不住紅了眼眶。這部電影不僅紀錄台灣在12強奪冠的瞬間，更回顧台灣棒球發展的百年歷史，讓觀眾更清楚了解台灣隊奪冠從來不是「運氣好」，而是奠基在一代代棒球人積累的汗水、淚水與不甘。紀錄片不只是關於冠軍隊伍，更是將台灣對站上國際舞台的渴望，和世世代代棒球人的傳承與認同化為影像，她邀請大家走進戲院，一同見證台灣得來不易的榮耀與成就。

快新聞／「5刷」 仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

「5刷」 仍紅了眼眶，蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

李洋表示，這是他首次有機會進戲院觀賞《冠軍之路》，身為同樣曾在國際賽場上為台灣奮力拚搏的運動員，他能夠深深同感每一位球員肩上的壓力與重擔，「國家隊球衣的重量，只有選手自己最清楚」。

快新聞／「5刷」 仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

「5刷」 仍紅了眼眶，蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

李洋提到，他上任運動部長4個月以來，陸續走進運動場館、校園、賽事現場，看見台灣運動產業的挑戰和潛能，他會帶領運動部全體同仁持續努力，落實全民運動，提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度，透過運動，讓世界看見台灣。

快新聞／「5刷」 仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

「5刷」 仍紅了眼眶，蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思說，《冠軍之路》收錄近50位訪談，洽談超過200份授權合約，蒐集超過300小時的素材，濃縮成2小時的電影，和觀眾分享台灣在12強奪冠的這段路。導演也期勉眾人，不論是面對3月即將到來的經典賽，或是未來大大小小的賽事，台灣應該抱著「我們已經是冠軍隊伍」的自信與勇氣，昂首面對挑戰，也希望眾人不論結果如何，都持續給場上的球員、教練和後勤團隊最大的支持和鼓勵。

快新聞／「5刷」 仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

「5刷」 仍紅了眼眶，蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

快新聞／「5刷」 仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

「5刷」 仍紅了眼眶，蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

快新聞／「5刷」 仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

「5刷」 仍紅了眼眶，蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

快新聞／「5刷」 仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

運動部長李洋（左）與綠委蘇巧慧（右）合影。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）





原文出處：快新聞／5刷仍紅了眼眶 蘇巧慧包場邀百名師生看《冠軍之路》

更多民視新聞報導

不畏嚴寒！週日再赴蘆洲市場拜票 蘇巧慧揭「勝選方程式」

卓冠廷質疑黃國昌「新北選假的」 蘇巧慧反應出爐

確立對等國關係！林宜瑾提案修兩岸條例 蘇巧慧說話了

