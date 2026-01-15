5區地籍重測 市府辦5場宣導會

地政局委託民間業者，辦理五個區地籍重測作業，舉辦宣導會一覽表。(地政局提供)

記者翁順利∕台南報導

今年台南市下營、學甲、新市、新化、關廟等區辦理地籍圖重測作業，採委外給三家民間專業公司承辦測量，地政局分區舉辦五場宣導會，自十六日起登場，歡迎相關民眾到場聆聽，以確保測量成果正確並保障民眾土地權益。

地政局表示，由於台南市編制測量人力難以負擔龐大的重測工作量，為加速辦理重測並確保精確度，市府積極採取「公私協力」模式，今年度委託昱展測繪公司、維駿工程顧問公司、八方國土測繪公司配合執行，透過數值法及高精度儀器重新測繪，以有效解決「圖、地、簿不符」及界址不明等問題；市府自籌經費加碼辦理，期盼加速全市地籍整理步伐。

五場作業宣導會的重測區域、日期時間及地點情形：下營茅港尾段十六日下午二時在中營國小體育館、新化那拔林段二十六日上午九時在新化羊林里活動中心、新市橋頭段二十六日下午二時在新市區三里聯合活動中心、學甲宅子港段和學甲寮段二十七日上午十時及下午二時在宅子港慈德宮、關廟埤子頭段和下湖段二月十一日上午十時在下湖里長壽俱樂部及十一日下午二時三十分在埤頭里下湖里聯合服務中心。