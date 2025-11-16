5千人齊聚十三行 為永續而跑

十三行博物館攜手國家地理雜誌辦理「野生動物路跑」。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

二０二五國家地理雜誌野生動物路跑十六日在新北市十三行博物館陽光廣場開跑，吸引逾五千名跑者參加。路跑以台灣淺山守護者「大冠鷲」為主題，結合考古遺址與生態保育，跑者沿八里左岸用腳步支持野生動物棲地保護，現場更透過互動攤位將環保理念化為生活實踐。

路跑一早於八里十三行博物館陽光廣場登場，由《國家地理》雜誌總編輯李永適、十三行館長羅珮瑄及百靈佳殷格翰總經理邱建誌等共同鳴槍。羅珮瑄表示，十三行作為北台灣重要的考古據點與環境教育重鎮，這次路跑兼具歷史文化與自然生態意義的獨特場域，為活動注入深厚的底蘊與啟發性。

路跑分為十公里挑戰組與五公里體驗組（含親子組），逾五千名跑者從陽光廣場出發，行經考古公園、挖子尾自然保留區及八里左岸，不僅飽覽八里獨特的河海、濕地與綠蔭景觀，更身歷其境感受「天空守護者」大冠鷲所棲息的淺山生態環境。

活動現場集結台灣猛禽研究會、台灣黑熊保育協會等多個保育團體設立攤位，將路跑賽事提升為融合運動、生態教育與親子同樂的嘉年華，使保育觀念在歡樂的氛圍中融入民眾生活。

李永適表示，「Run for Wildlife」的核心精神是將保育議題轉化為貼近生活的行動。羅珮瑄表示，十三行遺址見證千百年來人類與這片土地的互動關係，這次跨界合作與《國家地理》雜誌合作，將考古場域轉化為生命教育的現場，不僅是為大冠鷲而跑，更是與環境的永續共生而跑。