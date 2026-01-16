5千億美元投資換15%關稅，划算嗎？專家拆解川普策略：長期成敗全靠「它」

台股今（16）日盤中一度大漲逾500點，市場關注的焦點集中在兩項重大利多，其一是台積電昨（15）日舉行法說會，釋出優於預期的財報與財測；其二則是台美對等關稅條件正式底定，台灣關稅降至15%。聚焦在關稅方面，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT表示，此次協議中承諾的投資金額，即是美國變相把過去十年對我國逆差的總和，一次性地用談判全部要回來。

根據行政院公布的資料，台灣在最新協議中承諾對美投資高達5000億美元，相較之下，日本GDP規模為台灣5倍、南韓約為2倍，但兩國承諾的對美投資金額僅分別為5500億美元與3500億美元，外界因此質疑「台灣代價是否過高」、「外匯存底高達6000億美元的台灣，以高額投資換取15%的關稅，究竟划不划算？」蔡明彰分析，關鍵並非美方差別待遇，而是台灣近年對美貿易順差快速擴大。

蔡明彰提到，去（2025）年台灣對美貿易順差高達1501億美元，較前一年的647億美元暴增逾1倍，而此次協議中承諾的投資金額，即是美國變相把過去十年對我國逆差的總和，「一次性地用談判全部要回來。」

蔡明彰表示，台灣對美投資高度集中在科技業，金額約2500億美元，主要涵蓋先進半導體、AI與能源，並以台積電為核心。他指出，「台積電一家公司就要分擔2500億美元，直接投資部分至少有1000億都是台積電（單獨承擔）。」此外，政府另提供2500億美元的「信用保證」，形成總規模5000億美元的對美投資布局，且未來不排除在美國打造類似台灣科學園區的產業聚落。

​據外媒先前報導，台積電在美國至少需再增建5座半導體廠。（資料照，柯承惠攝）

短期看對美投資不划算 蔡明彰：長期成敗取決AI產業發展

蔡明彰坦言，從短期財務角度來看，這樣的投資規模與台灣GDP並不對稱，並不算划算，但長期成敗仍取決於AI產業的發展。若AI持續高速成長，台灣將有機會掌握關鍵優勢；反之，投資過度集中於單一產業的風險，恐將全面浮現。相較之下，南韓將投資分散於汽車、鋼鐵、電池、軍工等多元產業，相對穩健。

此外，蔡明彰也指出，關稅細則中仍出現部分市場「意外亮點」，包括學名藥、部分飛機與汽車零組件獲得豁免或最惠國待遇，帶動相關個股走勢。同時，半導體產業取得配額制優惠，使得部分未赴美投資的二線晶圓代工廠，如世界先進（5347）、力積電（6770）等，因受關稅影響相對有限，股價漲幅反而超越台積電。

蔡明彰分析川普聰明手法

蔡明彰進一步分析，美方透過關稅豁免機制，將台積電於美國的建廠進度與實際產能直接掛鉤，是川普政府相當「聰明」的策略。「台積電美國廠要越蓋越多，而且不能拖，速度越快，能豁免（的關稅）就越多。」他指出，這正是美方加速半導體製造鏈落地的手段。

至於台股後續能否延續漲勢，蔡明彰認為，市場仍須觀察外資回補動能，以及月底微軟、Meta等大型雲端服務供應商的財報表現，是否能進一步驗證AI產業的前瞻性。

