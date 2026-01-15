5千萬筆大數據揭秘：高中生最愛「都會實務圈」 科大名次跳升（示意圖/本報資料照）

115學測即將在本周登場，考生進入最後衝刺階段。升學資訊平台「大學問」揭露科大升學趨勢，根據過去1年5468萬筆GA4（Google Analytics）大數據分析顯示，台灣高中生的志願選擇正發生結構性位移，「務實就業」與「都會生活圈」成為選系關注焦點。

根據「大學問」網站流量數據統計，2026年進入科大前50強的系所，總排名較去年平均大幅上升了145位；而所有衝進綜合榜單前200強的科大系所，名次平均上升也達100位。顯示在看重就業前景的趨勢下，高中生對具備產學連結與證照保障的科大，認同感逐步提升。

升學資訊平台「大學問」揭露2026年高中生最愛科大熱門校系。（大學問提供）

在2026年的排行榜中，具備都會產業聚落優勢的國立科大，展現高人氣，像是台灣科技大學與台北科技大學，電資相關科系平均名次上升約200名，如台科大電機工程系由365名飆升至第95名，北科大電機工程系則由617名狂跳456名，挺進至第161名。台北商業大學與台中科技大學表現同樣傑出，北商大企業管理系大幅上升273名至第194名，中科大多媒體設計系排名進步至第61名。

在「選系不選校」的浪潮下，具備國考保障與都會資源的私校，同樣交出亮眼成績：2026年嘉南藥理大學藥學系得冠軍，首次科大排名領先全國各大學；大仁科大藥學系挺進至第27名；屏東科技大學獸醫學系穩居第20名。都會醫事方面，長庚科大護理系提升至第42名；弘光科大結合都會與醫護專業，物理治療系高居第147名，護理系從541名晉升為245名。設計商務部分則為位於台中都會區的嶺東科大數位媒體設計系第193名。新北蛋黃區的致理科大多媒體設計系更狂飆451名，來到第255名。

「大學問」網站執行長魏佳卉表示，在學測前夕揭露的這份科大數據，在於提供考生更多元的選擇。當前升學板塊正向「都會實務圈」移動，無論是電資、醫護還是設計商管，能提供豐富都會實習資源與明確證照路徑的校系，已成為今年升學市場的領頭羊。

