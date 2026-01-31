5千萬點閱「國民女友」開唱玩超大！一人分飾兩角 嘉賓驚爆「造床計劃」

「國民女友」163braces演唱會《海螺記：造船計劃》30日唱回台北Zepp New Taipei。形上娛樂提供

創下網路5千萬點閱的「國民女友」163braces，其巡迴演唱會《海螺記：造船計劃》30日班師回朝，唱回台北Zepp New Taipei。163braces以18世紀海盜混搭波西米亞風造型登場，身穿馬甲與皮革長外套，帶領全場樂手化身「台版神鬼奇航」，她興奮直呼：「這是我的圓夢計劃，歡迎大家與我一起展開冒險！」

演唱會上，163braces一手刷電吉他連唱〈控制〉〈murmur〉等曲目，隨後更換上口風琴與鋼琴，展現多重才藝。嘉賓則邀請到「傻子與白痴」主唱蔡維澤，兩人合體獻唱〈沒有人回答的問題〉。

蔡維澤驚爆「造床計劃」全場笑瘋！

最讓歌迷驚喜的是，她此次挑戰「一人分飾兩角」，同時擔任歌手與串場主持人（MC），在「快問快答」環節中，163braces對蔡維澤發起靈魂拷問。當問到演唱會名稱時，蔡維澤竟一時口誤將「造船計劃」說成「造床計劃」，超狂發言瞬間引爆全場笑聲，成為當晚最勁爆的插曲。

163braces邀來樂團〈傻子與白痴〉主唱蔡維澤同台演唱。形上娛樂提供

演唱會尾聲，163braces感性吐露心聲：「好開心這艘船快造完了。在好多次挫敗和喪氣的時候，謝謝同事們在我覺得自己已經不能再來一遍時，告訴我一定可以、做得到。」她也自爆私下常情緒爆炸喊「我受夠了」，但隔天起床想到團隊的信任，就覺得那「再來一次好了」，坦率的真性情讓台下粉絲紛紛大喊加油。

我其實一直有樂團夢！163braces淚灑舞台

在演唱滾石撞樂隊企劃歌曲〈寫一首歌〉後，163braces分享了一路走來的心境。她坦言：「我其實一直有一個樂團夢，誤打誤撞走到這條路，開始有音樂祭、有專場，能和一群很棒的人一起練團，真的讓我覺得很幸福。」

看著台下從出道初期就陪伴至今的歌迷，163braces語帶哽咽地表示，能有一群和自己一起變強的團隊與樂迷，是她這趟造船計劃中最珍貴的收獲！

163braces演唱會《海螺記：造船計劃》以18世紀海盜混搭波西米亞風造型登場。形上娛樂提供



