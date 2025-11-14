5口命案主嫌驚爆「擁1億會員」 龐氏騙局真相曝光

5口命案主嫌稱「擁有1億名會員」，龐氏騙局手法曝。（圖／報系資料照）

台中豐原王姓一家5口在今年7月初因落入黃金投資陷阱，不幸集體走上絕路，事件震撼社會。檢方調查發現，主嫌49歲李姓女子以龐氏騙局手法，透過團購及刷卡購買黃金，向王家及其他7名被害人詐取新台幣1536萬5003元。李女自稱經營團購多年，誇稱會員超過1億人，並在民國113年下半年連假期間創下1000筆以上訂單，但檢方查證後發現，李女並無任何投資管道、團購會員資料、出貨紀錄及經營廠房資料，全屬捏造。

檢方指出，李女以經營網路團購與黃金投資為由，向投資人收取50萬至100萬元不等「團購會員費」，保證每月可獲本金10％利潤；另以「刷卡購金」承諾高額回報，要求投資人刷卡買1兩黃金，再交給李女操作，李女聲稱可獲4000至1萬元利潤，並會代繳刷卡費。然而，實際上李女並未產生任何實質收益，部分資金被挪作個人房租、靈骨塔費及債務償還，長期以新投資人的資金填補舊帳，檢方認手法為「龐氏騙局」模式。

調查顯示，王家5口曾拒絕繼續投入資金後，李女以「違約金」等名目強索530萬元，並持續透過訊息恐嚇、心理威壓，逼迫家屬加碼投資，最終導致家屬精神崩潰，走上絕路。其他被害人則表示，李女初期僅收取10萬元本金，即勸其透過車貸加碼投資，並誇稱黃金交易可高於市價套利，但後續利潤支付屢屢拖延。

檢方進一步查李女財務狀況發現， 108年間債信不良跳票，109年起因公司經營不善而拖欠薪資，109年更被銀行強制停卡5張；112年年未申報所得，113年僅申報2400元，完全無法支付投資人利潤。多家銀樓及證人亦證實，李女非VIP客戶，並未享有黃金購買優惠，交易方式不合常理，且倉庫進銷貨紀錄混亂，顯示其投資說法不實。

檢方表示詐欺犯罪在當代社會蔓延迅速，危害深遠，司法量刑除保障被告權利，更需兼顧被害人與社會秩序，主嫌李女不僅詐騙財物，更威脅王姓一家，造成家庭破碎與生命逝去，惡性重大。偵查過程中更否認犯行，並編造代購名產、網購轉投資等藉口拖延查證，甚至試圖勾串證人及滅證，顯示毫無悔意。檢方遂建請法院從重量刑，對李判處至少15年以上徒刑，以彰顯法律公義、安撫被害家屬。

