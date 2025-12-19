5名大法官判決《憲訴法》修正案違憲 3名大法官「不同意」：判決無效

台北市 / 武廷融 綜合報導

憲法法庭今(19)日判決《憲法訴訟法》修正案違憲，即日起失效。不過，因3位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美拒絕本案評議，因此「114年憲判字第1號判決」是由5名大法官作成。蔡宗珍、楊惠欽、朱富美則共同提出法律意見書，認為未合法組成的憲法法庭，自始不具審判權，由5位大法官合議之判決當然無效。

中華民國憲法增修條文規定，司法院設大法官15人，不過由於其中7名大法官已卸任，目前僅8名大法官。而立法院在野黨立委去年三讀修正通過憲訴法部分條文，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，而作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人。然而總統賴清德日前提出兩波大法官人選，全遭立法院藍白立委封殺，憲法法庭因此停擺一年無法做出任何判決。

而今日憲法法庭判決《憲法訴訟法》修正案違憲失效，判決中寫道「若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，本庭將因不足現有總額8人的三分之二即6人參與評議，而無法實質審理本件及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，自應依前述理由，將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除之。」

而這3位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美則共同提出「不同意『114年憲判字第1號判決』法律意見書」，認為憲法法庭未合法組成即不具審判權，「5人判決」當然無效。意見書中寫道「憲法法庭之合法組成，係其取得憲法審判權不可或缺之前提性要件。未依法定人數合法組成之憲法法庭，自始即不具審判權，其所作成之任何裁判，無論內容如何自圓其說，均屬無效判決，依法不生法律效力。」

意見書中也強調，「憲法法庭之所未能合法組成並正常運作，係因大法官現有總額僅8人，尚缺7席，致客觀上無法達到憲法法庭所需之法定最低人數10人之要求。換言之，大法官缺額未能補足之事實，乃憲法法庭迄今未能合法組成與正常運作之關鍵原因，且可謂唯一具有直接因果關係之成因。從而，欲解決憲法法庭未能合法組成與正常運作之現實困境，自應回歸其成因本身，亦即由有權機關依憲法規定，儘速補足大法官缺額。

