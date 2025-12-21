5名大法官判《憲訴法》修法違憲 黃國昌批無法無天：丟光台灣的臉

大法官19日宣判去年底三讀通過的《憲法訴訟法》違憲，民眾黨主席黃國昌今（21日）批，5名大法官帶頭踐踏法律，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。（資料照／林煒凱攝）

大法官19日宣判去年底三讀通過的《憲法訴訟法》違憲，民眾黨主席黃國昌今（21日）批，5名大法官帶頭踐踏法律，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。他質疑，遙控綠色大法官的總統賴清德，還要繼續一意孤行嗎？

黃國昌今說，前天5個綠色大法官，為了協助總統賴清德獨裁稱帝，帶頭踐踏法律，聲稱自己既不受《憲法訴訟法》新法拘束、也不必遵守原來舊法規定，5個人就直接宣告法律違憲，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。

黃國昌批，這5位綠色憲法獨夫，擅自將沒有參與評議的3位大法官剔除在「現有總額」之外，藉以創造「100％出席參與評議」、「100％認為法律違憲」的騙局。這種連小學生班會都不如的自欺欺人手法，無怪乎不敢召開言詞辯論，5個獨夫關起門來偷偷摸摸硬幹，搞出一個法院組織不合法的無效判決。

黃國昌說，有9名大法官的美國聯邦最高法院，今年5月在一件著作權案件中，因有5名大法官自行迴避，剩下4名大法官未達「至少6名大法官」的門檻，因此只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判，「這個道理清楚明瞭，一點都不複雜」。

黃國昌指出，法令規範不應浮動，更不應因案設事，這是法治國原則與依法審判的ABC。5位綠色司法獨夫的劣行，已經引發中華民國憲法學會聲明嚴詞批判「援引失當、掏空憲法，形成憲法惡例」。

「這兩天，我相信很多該說的、能說的都已經說了。」黃國昌說，真正關鍵的問題是，遙控綠色大法官的賴清德，還要繼續一意孤行，將已經四分五裂的台灣、帶向更激化的衝突之路嗎？



