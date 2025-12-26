5名大法官就宣判憲訴法違憲宣判 基層法官炸鍋：徹底踐踏憲法

憲法法庭5名大法官宣告憲訴法修法違憲，但開會人數未達舊版憲訴法6人門檻，引發憲政危機爭議。胸腔暨重症專科醫師蘇一峰透露，在法官論壇上也有多名法官發文質疑，痛批大法官把憲法踐踏得很徹底，就算新修憲訴法也應合法有效。

憲法法庭。（資料圖／報系資料照）

蘇一峰25日在社群平台發文表示，法官論壇有貼文質疑，只有一位代理院長謝銘洋出席評議也可以通過釋憲，這有道理嗎？也有法官在論壇分析，謝銘洋等大法官自創「把3個大法官排除」的神奇規則，憲法被踐踏得很徹底。

憲法法庭上週宣告憲訴法修正案違憲。（資料圖／中天新聞）

蘇一峰指出，還有法官在論壇表示，現在立法院通過、總統公布，形式上就是合法有效的《憲訴法》。該名法官認為，大法官真的要宣告違憲應等湊齊10個人，人數夠了判決違憲那是大法官的權力，大家會邊罵邊遵守，不會質疑大法官憲判的效力。

此次憲法法庭5位大法官逕行判決憲訴法修法失效，遭網友嘲諷有如反派「五老星」。有網友表示，社區管委會開會比5個大法官守法，人數不足就是判決無效，再說什麼都一樣。也有網友批評，大法官為政治服務，而且服務對象竟是府院，多可怕的司法界黑暗，台灣民主實質倒退清朝帝治時代。另有網友諷刺，那統一發票號碼差一號也可以算中獎嗎？

