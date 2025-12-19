5名大法官救活憲法法庭，新舊法都不過關？醫幫算3分之2門檻：還有0.3個人呢

憲法法庭「癱瘓」超過1年，今（19）日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》（憲訴法）修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力；3位大法官隨即提出「不同意判決」法律意見書，對判決合法性提出質疑。對此，醫師沈政男今在臉書大酸，先不提修法，5名大法官做出判決，連舊法的3分之2以上的門檻都沒達到，根本在「亂搞」！

在藍白人數優勢下，立法院去（2024）年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，大法官總額15人，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官不得低於9人；在前司法院長許宗力等7名大法官卸任後，目前大法官僅有8人，依法無法做出任何判決，期間總統賴清德兩波大法官提名人事均被在野封殺，憲法法庭形同實質癱瘓。

廣告 廣告

不同意判決意見書：5人判決不符合 法定人數要件

行政院覆議案被在野聯手擋下後，民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，今年5月大法官同意受理，今午後做出114年憲判字第1號判決；而後蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官共同提出「不同意該判決」的公開法律意見書，內容指出，修正後憲法法庭作成判決須有大法官至少10人，作為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止或「合法組成」的憲法法庭宣告失效，否則對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力。

意見書中指出，由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，明顯不符法定人數要件。對此，沈政男也質疑，憲法法庭今天只有5名大法官，但竟然宣判憲訴法評議新門檻違憲，現行共8名大法官，即便不管新法，光是舊法的3分之2人數門檻就不符合，應要至少有5.3人出席，「請問那個0.3人呢？」他痛批，現在的台灣就是行政獨裁、司法掏空，5名大法官根本是在配合當權者亂搞，還是說連8的3分之2是多少都不會算？

更多風傳媒報導

