5國聯合制裁! 約旦河西岸局勢日益惡化 西方追究以強派定居者責任

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以色列在約旦河西岸展開軍事行動，炸毀杰寧 20 多棟建築。 圖：翻攝自以色列戰爭 X 帳號

[Newtalk新聞] 據《半島電視台》網站當地時間 9 日報導，英國、澳大利亞、加拿大、法國和挪威 5 國當地時間 8 日發表聲明，稱已採取協同行動追究以色列強硬派定居者的責任，以回應被佔領約旦河西岸日益惡化的局勢。

報導稱，上述 5 國在發佈新制裁措施後警告稱，如果以色列政府未能採取緊急措施解決當地局勢，他們準備隨時採取進一步行動。

報導還稱，英國政府 8 日發表公告顯示，英國政府已新增 7 項制裁目標，包括與西岸以色列定居者有關的個人和實體。法國外長巴羅表示，法國也正與夥伴協調，對被占領土上定居者參與暴力行為的個人實施制裁。

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以軍仍持續在加薩地區與約旦河西岸地區採取軍事行動，甚至以「反恐」為由擊斃了一名 14 歲巴勒斯坦少年。圖為在加薩走廊的以色列士兵。 圖：截自「x」@edrormba

近期，約旦河西岸猶太定居者所涉暴力事件愈演愈烈。聯合國報告顯示，截至 2026 年 5 月，已記錄 800 餘起猶太定居者襲擊巴勒斯坦人的事件，涉及 220 多個社區，造成人員傷亡和財產損失。

義大利、法國、英國和德國 4 國領導人 5 月 22 日發表聯合聲明，敦促以色列政府立即停止在約旦河西岸擴大定居點，並對定居者日益加劇的暴力行為表示強烈譴責。

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