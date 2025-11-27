5國際教育路線認識台南 19校先體驗

教育局推動五條路線的國際教育路線，讓學子以國際角度看台南。 （文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

教育局首度打造國際教育遊學路線，以「走入在地、看見世界」為主軸，帶領學生踏訪老街、股蹟與舊城風貌，透過一日走讀，以國際視野重新認識台南。五條路線橫跨文化、自然、生態與城市發展，每條路線皆融入永續發展目標（SDGs），未來也將彙編成冊，作為全市教學應用及各校接待國外姊妹校的教材資源。

國際教育遊學路線即日起至十二月五日，共十九校參與，由學子先體驗，再介紹給國外學生。教育局表示，國際教育核心乃從家鄉出發，理解全球如何於在地文化中交織，台南擁有深厚的歷史底蘊與多元文化，是適合培養全球視野的城市之一，透過讓孩子「看見世界」，串聯文資、自然環境與永續議題，在走讀中閱讀城市，在觀察中培養國際素養，讓學子立足台南、胸懷世界，成為與全球對話的新世代公民。

學子以往透過課本、影音，單向以文化輸入來認識世界，此次以以真實場域為教材，在地出發，透過城市歷史、地景與產業變遷，融入全球議題，如濕地生態理解氣候變遷、從老街保存看見文化多樣性、從地景再生思考永續城市，都與國際關注議題相呼應。

賀建國小走訪南美館、林百貨及孔廟，認識百年前的求學場景，體會城市是最實用的學習場域；東區大同國小走訪新化老街巴洛克建築與武德殿歷史場域，猶如穿越不同年代。

教育局強調，此次五條國際教育遊學路線，以在地為起點、國際議題為核心，透過不同主題，引導學生以全球視角，涵蓋文化多樣性、地方再生與永續發展、海岸文化與生態保育、城鎮文化保存與轉型、自然環境與人文生活，融入 SDGs 與國際教育核心素養，從在地理解世界。