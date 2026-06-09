5地區今放「豪雨假」 全台停班課一覽
受滯留鋒面及西南氣流影響，各地易出現大雨或豪雨，局部地區甚至可能達豪雨以上等級降，雨中央氣象署針對12縣市發布豪雨特報，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，其中高雄市山區出現局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區也有局部大雨發生機率。
今（10）日全台有5地區停班課，為高雄市那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區。《中時新聞網》整理10日全台各縣市停班停課資訊，供讀者一次掌握最新異動。
【北部地區】
基隆市：正常上班上課
台北市：正常上班上課
新北市：正常上班上課
桃園市：正常上班上課
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
【中部地區】
苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
【南部地區】
嘉義市：正常上班上課
嘉義縣：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區停班課
屏東縣：正常上班上課
【東部地區】
宜蘭縣：正常上班上課
花蓮縣：正常上班上課
台東縣：正常上班上課
【外島地區】
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課
【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】
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