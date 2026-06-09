5地區今放「豪雨假」 全台停班課一覽

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受滯留鋒面及西南氣流影響，各地易出現大雨或豪雨，局部地區甚至可能達豪雨以上等級降，雨中央氣象署針對12縣市發布豪雨特報，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，其中高雄市山區出現局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區也有局部大雨發生機率。

今（10）日全台有5地區停班課，為高雄市那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區。《中時新聞網》整理10日全台各縣市停班停課資訊，供讀者一次掌握最新異動。

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【北部地區】

基隆市：正常上班上課

台北市：正常上班上課

新北市：正常上班上課

桃園市：正常上班上課

新竹市：正常上班上課

新竹縣：正常上班上課

【中部地區】

苗栗縣：正常上班上課

台中市：正常上班上課

彰化縣：正常上班上課

雲林縣：正常上班上課

南投縣：正常上班上課

【南部地區】

嘉義市：正常上班上課

嘉義縣：正常上班上課

台南市：正常上班上課

高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區停班課

屏東縣：正常上班上課

【東部地區】

宜蘭縣：正常上班上課

花蓮縣：正常上班上課

台東縣：正常上班上課

【外島地區】

澎湖縣：正常上班上課

連江縣：正常上班上課

金門縣：正常上班上課

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】

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