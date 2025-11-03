5地區低溫僅20度！氣象專家曝成颱機率 本週天氣一次看

基隆北海岸、東北部地區及大台北山區明日雨勢較大。（示意圖／翻攝自photoAC）





受東北季風影響，中央氣象署表示，北部及東北部天氣較涼，且基隆北海岸、東北部地區及大台北山區明（4）日雨勢較大，到了這天天氣才會轉晴回溫。雖然海鷗颱風對台灣無影響，不過，氣象專家賈新興指出，這2天可能會有熱帶擾動發展，成颱機率與預測路徑也隨之曝光。

中央氣象署表示，受東北季風影響，今、明2日水氣較多，雙北、基隆、宜蘭與花蓮地區易下雨，天氣偏濕涼，白天高溫只有20至24度。尤其是基隆北海岸、東北部地區、大台北山區下雨時間長，雨勢也比較明顯。中南部與台東地區天氣較穩定，白天高溫可接近30度，多數區域天氣多雲，南部山區、東南部及恆春半島偶有零星降雨。此外，台南以北、東南部沿海、恆春半島及離島容易出現強陣風，提醒民眾多加留意。

廣告 廣告

未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

到了5日，還是會受東北季風影響，北宜地區全日偏涼，其他地區早晚偏涼。接著到6日左右，中南部地區依舊穩定，北宜地區氣溫也逐漸回升，但桃園以北、東北部及東部仍有局部短暫雨，提醒民眾還是需攜帶雨具，以備不時之需。

7日至9日水氣減少，整體來說，全台天氣穩定，雙北與桃園地區有機會看見太陽露臉。不過，基隆北海岸、東半部地區、雙北山區、恆春半島因為屬於迎風面，偶爾還是有零星的短暫雨。各地白天高溫大多在26至31度間，夜間清晨低溫約22至25度。

未來一週氣溫趨勢。（圖／中央氣象署提供）

此外，雖然海鷗颱風對台灣無直接影響，但賈新興指出，5日至6日間菲律賓東方外海可能出現另一個熱帶系統，需持續關注其發展與移動方向。根據歐洲模式預測，該系統有約3至4成的機率發展成颱風，路徑可能往西北移動，朝菲律賓東方海域前進，之後若發展成熱帶性低氣壓，才能進一步評估未來路徑。中央氣象署表示，南方的低壓區仍相當活躍，預估下週會有新的熱帶性低氣壓或颱風發展，但因強度及路徑仍充滿變數，還需持續觀察。