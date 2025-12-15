5場實況手術成亮點 大腸直腸外科醫學會年會568人齊聚

2025大腸直腸外科醫學會年會近日登場，今年首度與國際大腸直腸外科論壇（ICRSF）共同辦理，邀集超過30位國際講者參與，吸引568位國內外醫師專家齊聚。（中國醫大新竹附醫提供／陳育賢新竹傳真）

2025大腸直腸外科醫學會年會近日登場，今年首度與國際大腸直腸外科論壇（ICRSF）共同辦理，5場實況手術，邀集超過30位國際講者參與，吸引568位國內外醫師專家齊聚，創下參與人數歷年新高，論壇除了已更國際化，更成功吸引年輕世代加入，展現台灣舉辦國際級外科會議的能量。

大腸直腸外科醫學會理事長，同時也是中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒指出，過去年會多聚焦於藥物治療，今年特別將主軸重回手術核心，安排5場實況手術成最大亮點。

大腸直腸外科醫學會理事長，同時也是中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，15年前，他希望論壇可以更國際化，15年後，他認為已經走到世界級，代表台灣走向國際舞台，成功吸引年輕世代加入，展現台灣舉辦國際級外科會議的能量，終於「美夢成真，15年等待，值得」。

陳自諒指出，過去年會多聚焦於藥物治療，今年特別將主軸重回手術核心，安排5場實況手術成最大亮點。第1天的實況手術邀請高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科醫師盧建璋執行單孔達文西機械手臂手術（Da Vinci SP），另由韓國教授Yoon Suk Lee使用Artisential執行腹腔鏡低前位切除手術。

第2天則由中醫大新竹附醫副院長沈名吟與中醫大附醫外科部主任柯道維分別以達文西Xi系統與Medtronic Hugo系統進行右側大腸癌手術示範；第3天則是邀請世界知名的歐洲大腸直腸外科醫師Amjad Parvaiz以達文西Xi系統示範機械手臂輔助系統執行全繫膜切除術。

5場實況手術展現不同設備的特色，且以同步進行的方式讓與會者得以進行比較。至於患者方面則未挑選特別複雜的病人，而是臨床常見的病人。

陳自諒認為，實況手術並不是展現超高難度手術技巧的場合，而是藉此機會讓大家了解標準的手術過程，了解最基本的標準手術技術。

他說，此次年會舉辦手術影片競賽，共有20支影片參賽，其中包含1位泰國醫師，這是首次有外國人參加。為了讓評審更客觀的評分，將比賽成績分為手術技巧，剪輯技巧，影片流暢度，影片品質，技術創新，高難度步驟，同儕評比等項目。

陳自諒表示，舉辦手術影片比賽的目的，是因為目前許多國際學術期刊早已接受影片論文投稿，此比賽除了可訓練醫師練習剪輯手術影片，同時也提醒外科醫師，要養成隨時回看手術影片的習慣，才能不斷精進手術技巧。

另，今年年會議程也特別舉辦女外科醫師論壇，邀請多個國家的女性外科醫師與會，針對女性外科醫師面臨的挑戰、必須克服的障礙等議題展開討論。

在直腸癌的治療方面，陳自諒指出，直腸癌治療的重要趨勢是保留肛門、延續生命、減少復發與轉移，會議中特別邀請各國醫師，針對達文西或腹腔鏡的選擇等多項議題進行討論。

此外，會中特別頒發學會榮譽會員給3位國際重量級專家，並且頒發終身奉獻獎給曾經擔任大腸直腸外科醫學會理事長、前北榮外科部主任林楨國。

