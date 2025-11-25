社會中心／蔡明哲 吳培嘉 新北報導

新北市三峽警分局二橋派出所所長張岸玲，昨天傍晚執行取締勤務時，憑藉敏銳觀察力，發現一輛自小客車疑似超載，上前攔查，發現車上五名外籍人士擠坐車內，神情緊張，覺得可疑，立刻控制駕駛，喝令鎖上車門，果然都是逃逸移工，還發現這輛車是白牌車違規營業載客。

手舉著電擊槍，警告車內駕駛、乘客通通不要動。

我就覺得比較異常，想要去詢問一下什麼狀況，然後就開車窗的時候就發現不對勁，因為裡面的全部都是就是外籍的臉孔，那我想說應該不可能說一台車裡面會在這麼多的移工，，因為我隨身有帶電擊槍。

5外國人擠一車! 女所長逮逃逸移工 舉電擊槍喝令鎖車門。（圖／民視新聞）





很快支援警力趕到，這下車上一個都逃不掉。一個、兩個，居然擠了5個人，就連駕駛也問題。

原來，這名白牌車司機載著越南籍逃逸移工，從北市南港工地要到鶯歌中正二路的宿舍。說好車資一趟一千元，可能為省錢，所以五人搭一台。但在平交道旁要下車時，卻被女所長注意到。









81年次的張岸玲，從警12年，因為當過交警，對交通違規特別敏感，這次更靠敏銳觀察力一案雙破！

機警要求司機鎖上車門，一名女警卻讓逃逸四年的五名移工，只能乖乖被逮。





