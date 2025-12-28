5大傷腎醬料排行出爐 醬油膏、沙茶上榜

▲台灣人熱愛沾醬，但可能會傷害腎臟，其中辣豆瓣醬被醫生點名為傷腎冠軍。。（示意圖／記者陳珮瑜攝）

[NOWnews今日新聞] 腎臟科醫師洪永祥近日在臉書點名身為「醬料島」居民的台灣人常見的沾醬習慣，可能在不知不覺中慢性傷害腎臟，許多被視為「靈魂醬料」的調味品，往往對腎功能已受損者來說，容易成為加速惡化的風險來源。

「5大傷腎醬料」，他列出的名單第1名辣豆瓣醬、第2名醬油膏、第3名番茄醬、第4名沙茶醬、第5名美乃滋沙拉醬。

世界衛生組織建議成人每日鈉攝取量應約等於食鹽5公克，提醒「沾醬不知不覺就可能把鈉吃爆」。

洪永祥分享一名65歲、合併高血壓與慢性腎衰竭第3期的個案「老張」，自認已做到「不加鹽、吃得清淡」，卻長期以「超級辣豆瓣醬」取代鹽巴，三餐幾乎都拌入多匙。洪永祥描述，個案短短三月後出現腎功能指標惡化、血磷升高、血壓長期偏高與下肢水腫等狀況，後續在嚴格控管醬料攝取後，回診追蹤腎功能才明顯改善。

洪永祥說明，醬料之所以傷腎，第一是高鈉攝取會導致腎內動脈壓升高，直接損傷腎小球的過濾屏障；第二是加工醬料添加的「磷酸鹽類防腐劑」是無機磷，人體吸收率接近100%，對腎臟排磷能力不佳者更不利；第三則是部分醬料為了口感與風味加入糖分，高果糖攝取會誘發尿酸升高，進一步導致腎間質纖維化。

至於如何「減醬不減味」，洪永祥建議可把調味重心轉向蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒等天然辛香料，或用檸檬汁、白醋等酸味堆疊層次，降低對重鹹醬料的依賴。

