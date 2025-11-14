5大女聲霸氣接力！雷光夏暌違6年回歸 萬芳率「壯女」登場

「都市女聲」系列演唱會集結5位跨世代創作女聲開唱。Legacy提供

延續超過15年品牌口碑的Legacy「都市女聲」系列演唱會，集結5位跨世代創作女聲，包括萬芳、雷光夏、曹雅雯、吳汶芳與PiA吳蓓雅，將於台北及台中共推出10場售票演出，自2024年底一路唱進2026年初。

暌違6年舉行專場的雷光夏，預告將演唱2024年新作〈小故事〉與〈歇業的海水浴場〉，並以吉他、電子聲響、鋼琴與低音大提琴打造嶄新編制，重新詮釋多首經典作品，勾勒她口中的「嶄新而永恆」聲音世界。雷光夏說：「今年的相遇是一期一會，把這天留給我們，一起創造會留存很久的記憶。」

擔任壓軸的萬芳,，將攜手全女性編制「壯女們」登場。樂團成員涵蓋跨界音樂人王榆鈞、賴雅芳與楊庭禎（Cicada 樂團），以多層次的吉他、打擊與大提琴聲響，為萬芳溫柔而堅毅的聲線注入新能量。演出將以女性能量、創作視角與生命厚度為核心，成為系列中最具「集體共鳴」的專場之一。

吳汶芳此次回歸舞台，靈感源自新作〈這樣的我值不值得你愛呢〉。她笑說：「英文一個字就能說清的事，中文卻要很多問號，跟我這個人很像。」演出將以英文經典與原創作品混搭呈現，更邀請創作夥伴鄭興於11月22日台北場同台，首次合唱〈月亮枕〉。她感性說：「可能是人生最後一場也說不定，所以我會用全力，唱給當下的每一位。」



