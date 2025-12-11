5大學生關窗險害命！半夜上廁所頭暈 一舉動救了大家

苗栗發生一起大學生疑似一氧化碳中毒事件，五名聯合大學學生在校外租屋處險遭不測。當晚因擔心噪音影響鄰居而關閉通風窗，導致可能熱水器燃燒不完全，廢氣回流室內。幸好其中一名學生半夜起床發現身體不適，機警地喚醒其他同學並撥打119求救。五位學生經高壓氧治療後已無大礙，目前已在校方協助下搬離原租屋處，暫時入住學校宿舍。

5名大學生關窗險害命！半夜上廁所頭暈，一舉動救了大家。(圖／TVBS)

苗栗縣聯合大學五名學生（四男一女）在校外合租的住處疑似發生一氧化碳中毒意外。事發當晚，同學們在室內活動時，為避免噪音打擾鄰居，關閉了熱水器旁的通風鋁窗，僅留下一半開啟。這可能導致熱水器燃燒不完全，廢氣無法正常排出而回流到室內。

因擔心噪音影響鄰居而關閉通風窗，導致可能熱水器燃燒不完全，廢氣回流室內。(圖／民眾提供)

凌晨時分，其中一名同學起床上廁所時感到頭暈不適，懷疑可能是一氧化碳中毒，立即到樓下透氣並喚醒其他四位同學。當被問及情況時，該學生表示發現其他人也出現不適症狀，有人甚至出現短暫昏迷狀況，所幸都能保持清醒。

為避免噪音打擾鄰居，關閉了熱水器旁的通風鋁窗，僅留下一半開啟。(圖／民眾提供)

學生們在凌晨三點多緊急撥打119，救護車抵達後將五人送往醫院進行高壓氧治療。所有學生經治療後情況穩定，目前均已出院。苗栗消防分隊救護教官温欣凱表示，救護人員到達現場前，學生們已將門窗打開通風，消防隊員配戴一氧化碳偵測器檢測時，數值顯示為零。

一名同學起床上廁所時感到頭暈不適，懷疑是一氧化碳中毒，立即到樓下透氣並喚醒其他同學。(圖／民眾提供)

事故發生後，聯合大學校安中心前往學生租屋處調查，發現雖然熱水器安裝在陽台位置，但通風條件不佳，且未加裝強制排氣系統。校方已要求房東改善設施，或考慮更換為電熱水器以確保安全。同時，學校住宿服務中心已協助五位學生搬離原租屋處，安排他們暫住校內宿舍，並通知家長，持續提供必要協助。

